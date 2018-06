Obrovská bizarnosť. Iránec chcel loptu vhodiť akrobaticky, nevyšlo mu to

Irán prehral so Španielskom 0:1

21. jún 2018 o 11:15 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Hrozilo, že rozhodca odpíska koniec zápasu. Plynuli posledné sekundy zápasu medzi Španielskom a Iránom, keď sa Milad Mohammadi postaral o jeden z najkurióznejších momentov na MS vo futbale 2018.

Iránec si uvedomoval dôležitosť situácie. Jeho tím prehrával 0:1 a mal poslednú príležitosť na vyrovnanie skóre. Lenže namiesto očakávaného dlhého vhadzovania prišlo niečo zvláštne.

Mohammadi pobozkal loptu, prstom ukázal k nebu. Potom si loptou udrel do hlavy, ešte raz sa pozrel smerom do neba. Rozbehol sa a autové vhadzovanie sa snažil zahrať akrobaticky. Vôbec mu to však nevyšlo.

Loptu potom vhodil iba spoluhráčovi postavenému vzadu a rozhodca napokon duel ukončil.

Irán má ešte stále šancu postúpiť do osemfinále, v záverečnom stretnutí B-skupiny však potrebuje zdolať Portugalsko.

VIDEO: Bizarné vhadzovanie Milada Mohammadiho: