Superpohár zrušili pre chuligánov. Slovan tvrdí, že zlyhal zväz

Hudobný festival, koniec školského roka a k tomu rizikový futbalový zápas boli pre políciu príliš.

21. jún 2018 o 16:41 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Pozývame všetkých do kotla! A spoločne vykopeme pražskú lúzu zo štadióna!“ píšu vo svojej pozvánke na zápas Česko-slovenského superpohára fanúšikovia ultras Slovana.

Na sociálnych sieťach bolo podobných výziev viac. Tieto statusy a reputácia ultras Slovana Bratislava a Slavie Praha prispeli k tomu, že polícia požiadala o zrušenie zápasu.

O superpohár sa tak v piatok 29. júla o 16.30 na bratislavskom štadióne Pasienky hrať nebude. Mestská časť zápas zrušila.

Kritický bol dátum

Podľa polície išlo o veľmi rizikový zápas. Hrozba je vraj vyššia ako pri ligových stretnutiach.

„Je známe, že Slovan má rizikových fanúšikov a pravidelne narušujú verejný poriadok. České tímy tu nehrávajú často a Slavia Praha má momentálne najrizikovejších fanúšikov u nich. Od marca sme sledovali ligové zápasy a na každom bola použitá pyrotechnika vo veľkom množstve a veľmi často tam zasahovala polícia," vysvetľuje riaditeľ odboru poriadkovej polície Viliam Adamec.

Časť zo stanoviska ŠK Slovan Bratislava

"Druhá vec je, že to nie je súťažný zápas a z tohto pohľadu nasadenie síl a vynaloženie prostriedkov v rámci Policajného zboru nie sú tomu adekvátne,“ dodáva.

Kritický bol predovšetkým termín. V čase futbalu sa v Bratislave koná aj festival Hip Hop žije, navyše školákom sa začínajú prázdniny.

„Pripravujeme bezpečnostné opatrenia na Zlatých pieskoch, kde bude hudobný festival. Je tu koniec školského roka, kde sú ďalšie opatrenia a na tento zápas by sme potrebovali stovky policajtov,“ odhadoval Adamec.

„Polícia ma informovala, že fanúšikovia hiphopu sú niekedy ako päsť na oko pre tvrdé jadro Slavie. Keď berieme do úvahy ešte koniec školského roka, v uliciach budú tisícky rozjarených ľudí,“ vysvetľoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, prečo rozhodol o zrušení zápasu.

FOTO: Pozvánka Slovan Ultras na stretnutie (počkajte, kým sa fotografia načíta):

Podľa Slovana zlyhal zväz

V iný deň by sa zápas zrejme odohral. Tento dátum však vyhovoval obom klubom a čas bol dohodnutý s verejnoprávnymi televíziami.

"Hľadali sme termín aj v spolupráci s Úniou ligových klubov i českou stranou naozaj dlho a napokon sme dospeli k tomu, že tento dátum je najvhodnejší,“ hovoril generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment.

Zväz uznal argumenty polície, že odohrať zápas za daných okolností nie je možné.

Česko-slovenský superpohár je zápas víťazov národných pohárov oboch krajín. Vlani sa uskutočnil prvýkrát. Slovan hral proti Zlínu v Uherskom Hradišti.

„Už sme spojení s českou stranou a znovu hľadáme vhodný termín, aby sa súboj mohol uskutočniť ešte v tejto sezóne," prezradil Kliment.

Zrejme to bude na jeseň alebo ku koncu roka. Je málo pravdepodobné, že by to bolo ešte pred začiatkom ligových súťaží.

Slovan v stanovisku upozornil, že s termínom zápasu nesúhlasil.

"Klub od začiatku nesúhlasil s výberom termínu a hracieho času. Zároveň sa klub nestotožňuje so zrušením takého významného a prestížneho zápasu. Dementujeme vyhlásenie pána Klimenta o tom, že klub sa stotožnil so zrušením zápasu. Futbalový zväz ako organizátor podujatia zlyhal na plnej čiare," uvádza sa v stanovisku Slovana. Klub vraj navrhoval zápas na sobotu 30. júna.

Problém s chuligánmi sa nerieši

Problémy s chuligánmi na futbalových štadiónoch pretrvávajú a šéf poriadkovej polície nevylučuje, že požiadajú aj o zrušenie druhého zápasu.

„Môže sa to stať. Možno by sme to vnímali inak, keby to bol ligový zápas alebo predkolo európskeho pohára. Tento zápas je však dohodnutý medzi zväzmi českej a slovenskej strany. Navyše rizikovosť fanúšikov oboch strán je taká vysoká, že tento duel nemá žiadny význam,“ hovorí Adamec.

Je dokonca možné, že ak sa chuligáni vopred dohodli na bitke, tak ultras Slavie do Bratislavy pricestujú aj bez toho, že by šli na futbal. Adamec dodal, že situáciu naďalej sledujú.

Ultras Slovana

Podľa neho problém s ultras na Slovensku pretrváva. „Kluby s fanúšikmi zrejme nič nerobia. Neovplyvňujú činnosť divákov. Z nášho hľadiska nie je prínosné nasadzovať sily a prostriedky na športové podujatia. Vieme ich využiť aj inak,“ hovorí Adamec.

Ultras Slovana už pred dvoma dňami kritizovali možné zrušenie zápasu.

„Vy skorumpovaná banda neschopných ľudí, tlieskame vám a konečne sa už vykašlite na to vaše donekonečna omieľané 'robiť futbal pre ľudí'. My sa tešíme, ako utŕžite ďalšiu medzinárodnú hanbu,“ napísali ultras na facebooku.

Starosta Kusý pred piatimi rokmi zakázal organizovanie halového turnaja Víkend šampiónov, ktorý sa mal uskutočniť na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Rovnako na odporúčanie polície.

Na turnaji mali hrať popredné slovenské a české kluby - Slovan, Trnava, Žilina a pražské kluby Sparta, Slavia a Bohemians. Podľa polície si niektoré fankluby dohadovali bitku. Do Bratislavy mali dokonca prísť chuligáni z Brna či obávaní poľskí kibici.