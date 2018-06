K VSS sa nepriznáva. Nový košický klub chce byť do piatich rokov vo Fortuna lige

Pri premiére si zahrajú proti West Hamu.

21. jún 2018 o 18:00 TASR

KOŠICE. Futbal v Košiciach ožíva. Na futbalovú mapu Slovenska pribudol FC Košice, ktorý vznikol fúziou klubov z Vyšného Opátskeho a mládeže FC Barca.

Predstavitelia mladého košického klubu netaja vysoké ambície, v blízkej dobe chcú do Košíc vrátiť najvyššiu súťaž a hrať ju na novom modernom štadióne.

Nechcú nechať nič na náhodu

Víťazstvom 4:0 nad Krompachmi sa futbalisti Vyšného Opátskeho rozlúčili nielen s treťoligovou sezónou, ale zároveň aj s klubovou značkou.

Tá, na rozdiel od viacerých klubov na východe Slovenska, však neskončila krachom, ale fúziou s futbalovým klubom z košickej mestskej časti Barca vytvorila klub FC Košice.

"Teší ma, že sa vydaril rok trvajúci proces tvorby nášho klubu. Vzniká fúziou klubu z Vyšného Opátskeho a detí z Barce do jedného klubu, v ktorom máme všetky kategórie. Pod hlavičkou FC Košice sa prihlásime prakticky do všetkých súťaží," prezradil prezident FC Košice Dušan Trnka.

Tím Vyšného Opátskeho napriek výbornému záveru sezóny nepostúpil do II. ligy a jeho nástupca FC Košice tak začne svoju cestu v III. najvyššej súťaži.

"Priznávam, sklamalo nás to. Potvrdilo sa však, že aj III. liga má svoju kvalitu a nie je jednoduché postúpiť. Na druhej strane sme si povedali, že to nemôžeme nechať na náhodu a skúsime sa posilniť tak, aby sme boli lídri súťaže," prezradil Trnka.

Na lavičke FC Košice by mal zostať Miroslav Sovič, k dispozícii by však mal mať ešte kvalitnejší káder, ktorého budovanie bude do veľkej miery v kompetencii športového riaditeľa Pavla Turczyka a ktorého prvoradé ambície sú jasné.

Inšpiráciou je práca vo West Hame

Postup do druhej najvyššej súťaže však nie je cieľ, ale iba prostriedok na jeho dosiahnutie. FC Košice mieri vyššie.

"Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku a tomu zodpovedajú naše ambície. Do piatich rokov chceme hrať v najvyššej súťaži a do troch rokov vybudovať aj mládežnícku akadémiu. Zároveň aj vychovávať hráčov použiteľných pre najvyššiu súťaž. Ambíciou FC Košice je hrať na novom košickom štadióne," netajil Trnka.

Nielen o snahe presadiť sa v slovenskom futbale, ale aj o kvalitnej práci s mládežou bude nový košický klub. Veľkou inšpiráciou bude práca v anglickom klube West Ham United.

“ Rozpočet klubu je už prakticky zabezpečený a hoci budeme v najbližšej sezóne pôsobiť v III. lige, podmienky v klube budú druholigové. „ Vladislav Melničák, zástupca akcionárov FC Košice

"Máme priateľov, ktorí majú dobré vzťahy s ľuďmi z tohto klubu a jeho mládežníckou akadémiou. Boli sme sa pozrieť aj v ďalších anglických kluboch, no v tomto sme našli niečo viac. Našli sme tam srdce do futbalu. To nás oslovilo," vraví Trnka.

"Pochopili sme, že nemusíme pracovať s najväčšími a najslávnejšími, ale s takpovediac najčistejšími. Dostali sme štatút Útvaru talentovanej mládeže, ktorý musíme potvrdiť. Po roku môžeme požiadať o status Futbalovej akadémie," prezradil Trnka s dodatkom, že v akadémii by mal na dennej báze pracovať anglický tréner.

K VSS sa nepriznávajú

Práve proti mladíkom West Hamu odohrá FC Košice svoj prvý zápas. Anglický tím bude v tom čase na sústredení na východe Slovenska a okrem FC Košice sa postaví aj proti MFK Zemplín Michalovce.

V klube momentálne evidujú vyše dvesto mládežníckych futbalistov a spoluprácu chcú nadviazať aj s mestom Košice.

"Máme ambíciu stať sa lídrom na futbalovom trhu v meste. Uvidíme, s kým budeme rokovať, no určite sa chceme stretnúť s predstaviteľmi mesta. Chceme, aby komunikácia prebiehala transparentne," vraví Trnka.

Košické mužstvo, ktoré o pár týždňov vstúpi do jasne určenej misie v III. lige, by malo byť výrazne posilnené. Predstavitelia FC Košice predstavili aj logo klubu. V ňom sa síce vyskytuje skratka VSS, no Trnka zdôraznil, že nejde o odkaz na klub VSS Košice, ktorý zanikol pred pár rokmi.

"Nechcem, aby to vyznelo pohŕdavo, ale my sa ku klubu VSS Košice nepriznávame, nemáme s ním prakticky nič spoločné. Písmená VSS v našom logu znamenajú Všetci Spolu Silnejší," dodal Trnka.

Známa je už aj štruktúra vo vedení klubu, ľudia vo vedení netaja odhodlanie ani podmienky, ktoré vedia hráčom ponúknuť.

"Rozpočet klubu je už prakticky zabezpečený a hoci budeme v najbližšej sezóne pôsobiť v III. lige, podmienky v klube budú druholigové. Takisto aj kostra mužstva by mala byť na úrovni druhej ligy, aby potom plynule mohlo ísť do vyššej súťaže," poznamenal zástupca akcionárov FC Košice Vladislav Melničák.