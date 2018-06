S Washingtonom získal Stanleyho pohár. Trotz bude pôsobiť v NY Islanders

Jeho koniec vo Washingtone bol prekvapením.

21. jún 2018 o 20:37 SITA

NEW YORK. Kanaďan Barry Trotz po konci na pozícii hlavného trénera klubu zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals zamieril do konkurenčného tímu New York Islanders.

Ten naposledy viedol Doug Weight.

Trotz s Capitals nedávno získal Stanleyho pohára premiérovo v histórii organizácie, preto bola jeho pondelková abdikácia prekvapením. Päťdesiatpäťročný rodák z Winnipegu viedol Capitals od leta 2015.

Pod jeho taktovkou Washington ani raz nechýbal v konferenčnom semifinále, v sezóne 2017/2018 to v play off dotiahol na úplný vrchol, keď vo finále vyraďovacej časti Capitals zdolali Vegas Golden Knights 4:1 na zápasy.