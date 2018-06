Ohlasy médií: Skaza favorita a argentínsky problém je Messi

Pozrite si reakcie médií na prehru Argentíny s Chrovátskom na MS vo futbale 2018.

22. jún 2018 o 8:04 SITA

MOSKVA. Ohlasy svetových internetových médií na výsledok zápasu Argentína - Chorvátsko (0:3) na XXI. majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku:

Clarín (Arg.): "Argentína čara zbavená a ešte horšia správa je, že záchrancu niet. Chyba Caballera bol najvypuklejší prejav celkovej mizérie.

Sampaoli nepomohol, Messi bol len tieňom Messiho a pomaly sa nestretol s loptou, ostatní tam tiež akoby ani neboli. Argentína musí zdolať Nigériu a čakať na spasenie od iných."

La Crónica (Arg.): "Národná hanba! Zabili sme aj vlastné ilúzie. Smútok a zrejme koniec."

La Nación (Arg.): "Ticho a sklonené pohľady. V čase, keď ešte skupinka obstarožných Chorvátov stále oslavovala drvivé víťazstvo svojho tímu a súmrak sa v prvých minútach ruského nového dňa miešal s úsvitom, argentínski futbalisti začali vychádzať zo šatne.

Najväčší pocit viny si so sebou niesol brankár Caballero. Majstrovstvá sveta sa zmenili na kalkul o tom, aké výsledky potrebuje Argentína, aby sa kvalifikovala do osemfinále. Kam sme to až dotiahli?"

Olé (Arg.): "Argentína rozbitá na kúsky. Ublížili ste toľkým fanúšikom, ktorí merali dlhú cestu do Ruska. Katastrofická chyba nášho brankára začala sériu nešťastí. Sme nad priepasťou.

Postup už nezávisí od nás. Stále máme šancu skončiť na 2. mieste, ale nezdá sa to byť reálne. Musíme dúfať, že Nigéria zdolá Island a potom musíme vyhrať nad Afričanmi."

infobae.com (Arg.): "Osud Argentíny už majú v rukách jej konkurenti."

Sportske Novosti (Chor.): "Nádherné víťazstvo, o akom snívajú generácie. Chorvátsky "Maestro" Luka Modrič ukázal, že je jeden z najlepších futbalistov na svete.

Lionela Messiho vyzliekol donaha. Modrič ako kapitán režíroval ´ohnivú rozprávku´ v Nižnom Novgorode."

Slobodna Dalmacija (Chor.): "Senzační Vatreni šokovali Messiho, Maradonu aj celý svet. Chorvátsko je veľké. Neplač, Argentína! Neplač, Diego! Toto je futbal."

L´Equipe (Fr.): "Veľké Chorvátsko potrestalo chudobnú Argentínu a kvalifikovalo sa do osemfinále. Zariadili to chyba Caballera a osobnosti Modrič a Rakitič."

AS (Šp.): "Argentína v troskách. Chyba Caballera spustila chaos. Modrič pokračoval a Rakitič to previazal stuhou. A Messi akoby tam ani nebol."

Blic (Srb.): "Chorvátska rapsódia a potupená Argentína! "Vatreni" ukázali, aký kompaktný tím dali dokopy. "Gaučovia" boli len do počtu.

“ Vždy kopec očakávaní a nakoniec len zlyhanie. Nikto to nepovie nahlas, ale argentínskym problémom je Messi. „ SPORT EXPRESS, Rusko

Messi v prvom polčase ani nebol v televíznom obraze, ostatných hráčov Argentíny ani netreba spomínať. Partia Zlatka Daliča ukázala, že si môže merať sily s každým."

Sport (ČR): "Skaza favorita! Messi na hrane vyradenia."

The Guardian (V. Brit.): "Argentína na hrane vyradenia po kolapse s Chorvátskom. Jorge Sampaoli si skrýval hlavu v dlaniach, Lionel Messi sa díval do zeme a väčšinu ďalších argentínskych hráčov charakterizovali ruky vbok a nechápavé pohľady. Všade okolo nich sa rozpútali nefalšované chorvátske oslavy."

Večernji (Chor.): "Mali sme strach z Messiho, ale nakoniec na to nebol dôvod. Obávali sme sa jeho úžasného repertoáru, ktoré inšpirovali futbalový svet, čakali sme, že ponúkne niečo úžasné, ale stalo sa niečo iné.

Prekrásne, veľkolepé víťazstvo Chorvátska nad Argentínou 3:0, ktorým sme si zabezpečili miesto v osemfinále MS. Všetko odštartoval gól Anteho Rebiča po chybe argentínskeho brankára. ´Gospodin´ Caballero, ďakujeme pekne."

Sport Express (Rus.): "Argentíne po drvivej prehre s Chorvátskom hrozí, že vypadne už v základnej skupine. Zdá sa, že sa blíži západ slnka veľkej kariéry Lionela Messiho.

Argentína je vo futbale ako Rusko v hokeji - skvelá minulosť, veľké talenty, dokonca aj géniovia v každej generácii, ale čo z toho, keď sa na veľkých turnajoch nevie vytiahnuť?

Vždy kopec očakávaní a nakoniec len zlyhanie. Nikto to nepovie nahlas, ale argentínskym problémom je Messi. Kvôli nemu nehrá v základe Dybala či Higuaín a hrávajú tí, ktorí si s ním lepšie rozumejú mimo ihriska."