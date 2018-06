Pomohli svojmu tímu zdolať Nemecko. Nový kouč Realu má záujem o dvoch Mexičanov

O Lozana sa zaujíma aj FC Barcelona.

22. jún 2018 o 10:41 SITA

MADRID. Julen Lopetegui, nový tréner španielskeho futbalového klubu Real Madrid, si na MS vo futbale 2018 vyhliadol dvoch hráčov z mexického mužstva.

Sú nimi stredopoliar Héctor Herrera aj krídelník Hirving Lozano.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Nemcov ponížila hororová bábka. Raz nahradí Suáreza v Barcelone

Podľa webu hommedumatch.fr obaja mimoriadne zaimponovali koučovi Realu v úvodnom zápase Mexičanov na šampionáte proti obhajcom titulu z Nemecka (1:0).

Druhý menovaný Lozano, ktorý pôsobí v holandskom PSV Eindhoven, v ňom strelil víťazný gól.

Ako referuje spomenutý zdroj, transfer Herreru z portugalského FC Porto by nemusel byť príliš komplikovaný. Omnoho náročnejšie by to mohlo byť v prípade Lozana, ktorého zameral aj konkurenčný FC Barcelona.