Žilina by mala dostať 1,5 milióna eur. Mráz sa dohodol s Empoli, píšu v Taliansku

Mladík bol najlepším strelcom Fortuna ligy.

22. jún 2018 o 12:44 SITA

EMPOLI. Taliansky klub Empoli sa dohodol na podmienkach zmluvy so slovenským futbalistom Samuelom Mrázom z MŠK Žilina. Dvadsaťjedenročný zakončovateľ by mal do Talianska zamieriť za 1,5 milióna eur.

Informáciu uverejnil portál football-italia.net s odvolaním sa na Sky Sport Italia.

Talentovaný kanonier zaujal najmä v uplynulej sezóne, keď sa stal najlepším strelcom Fortuna ligy. S bilanciou 19 gólov ovládol tabuľku kanonierov, druhý Rangelo Janga z AS Trenčín (od januára hráč KAA Gent - pozn. red.) dosiahol 14 zásahov.