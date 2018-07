Nevolajte ma Spiderman, vraví slovenský lezecký talent

Pätnásťmetrovú stenu zdolá Slovák za osem sekúnd.

18. júl 2018 o 16:15 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pätnásť metrov je približne vo výške piateho poschodia. Výťah vás tam z prízemia vyvezie do desiatich sekúnd. Ak idete po schodoch, potrvá to nejakú minútku.

Kolmú stenu s rovnakou výškou dokáže vyliezť 17-ročný Slovák z Handlovej za osem sekúnd. Najlepší svetoví lezci to zvládnu aj za menej.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Lezenie je novým olympijským športom. A lezenie na rýchlosť bude jednou z disciplín, v ktorej sa bude bojovať o medaily na hrách v Tokiu v roku 2020.

Slovenská vlajka môže byť v Tokiu v celkovom poradí vysoko. Peter Kuric patrí medzi veľké nádeje.

Prečítajte si tiež: Deň mal zamenený s nocou. Spiderman z Handlovej v Číne napriek tomu bodoval

Keď lezie, pripomína pavúka, ktorý ide po kolmej stene, akoby to nič nebolo. Niektorí ho dokonca začali volať Spiderman z Handlovej.

Kuric to však nemá rád. Necíti sa ako komixový hrdina. „Nevolajte ma tak,“ prosí.

Tento rok sa predstaví na mládežníckej olympiáde v Buenos Aires. A o dva roky by rád súťažil aj na veľkej olympiáde v Tokiu.

Lezenie nepatrí medzi tradičné športy. Väčšina detí si po škole ide zakopať na ihrisko alebo si hádže na basketbalový kôš.

„Keď prídem zo školy, zakričím - mami, idem von s kamarátmi liezť,“ smeje sa Kuric.

„Keď som bol menší, mala o mňa strach. Ale dnes to už vníma inak. Chodí so mnou na súťaže, dokonca si to sama párkrát skúsila,“ dodáva.

Bezpečnejší šport ako futbal

Liezť začal, keď mal deväť rokov. Pôvodne na to nemal ani pomyslenie. Za všetko vraj môže mama jeho najlepšieho kamaráta.