Zápas medzi Slovanom a Slaviou sa napokon uskutoční. Bude však iba prípravný

Duel odohrajú v Prahe, vstup je voľný.

22. jún 2018

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a Slavie Praha odohrajú v piatok 29. júna prípravné stretnutie, ktoré bude náhradou za zrušený Česko-slovenský superpohár.

Zápas sa uskutoční v pražskej Eden Aréne s úvodným výkopom o 18.30, vstup pre fanúšikov bude bezplatný.

"Kým včerajšok bol pre nás veľmi smutný, dnes sa tešíme z ústretového prístupu Slavie Praha. Oba kluby zaujali jasný postoj k zrušeniu Česko-slovenského Superpohára, ktoré nás nepríjemne šokovalo," uviedol viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml. na webe bratislavského tímu.

"Sme presvedčení, že zrušenie zápasu bolo zavinené zlým výberom termínu a hracieho času zo strany organizátora. Som veľmi rád, že naši fanúšikovia napokon neprídu o tento prestížny súboj. So zástupcami Slavie sme sa dohodli na prípravnom zápase, ktorý sa odohrá v čase, ktorý je prijateľný pre fanúšikov," pokračoval.

"Napriek tomu, že zápas oficiálne ponesie prípravný charakter, budeme ho vnímať ako neoficiálny Česko-slovenský superpohár a pristúpime k nemu s plnou vážnosťou. Je výborné, že napokon vyhral futbal a vďaka vôli oboch klubov si zmeriame sily s naším tradičným federálnym rivalom," vravel.

"Po dvadsiatich piatich rokoch sa opäť predstavíme v Edene, čo vnímame ako veľkú prestíž. Rád by som sa poďakoval vedeniu Slavie na čele s pánom Tvrdíkom za ústretovosť a ochotu, ktorú prejavili pri organizácii tohto prípravného zápasu," dodal Kmotrík ml.

Vedenie Slovana sa však vo štvrtok dohodlo aj na prípravnom dueli so Zenitom Petrohrad, ktorý je na programe takisto 29. júna o 15.00 v Salzburgu. Slovan absolvuje obe stretnutia, A-mužstvo sa rozdelí na dve polovice, jedna si zmeria sily so Zenitom a druhá so Slaviou.