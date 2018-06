Štybar je hviezdou. Hrozí však, že cez víkend bude v Česku populárnejší Sagan

Zdeněk Štybar bude v Plzni obhajovať triumf na Majstrovstvách Slovenskej a Českej republiky v cyklistike.

23. jún 2018 o 10:54 Zoran Boškovič

Z Plzne od nášho redaktora Zorana Boškoviča

PLZEŇ. Keď na minuloročných pretekoch Okolo Poľska moderátor na pódiu na slávnom krakovskom námestí ohlasoval členov tímov, diváci skandovali. Poľskí cyklisti sa usmievali a kývali na všetky strany.

Potom však ohlásili meno Peter Sagan a všetko sa zmenilo. Námestie vybuchlo radosťou, všade viali slovenské aj poľské vlajky, transparenty povzbudzovali Sagana, vraj je najlepší.

Zdalo sa, že je Sagan v Poľsku populárnejší než domáci jazdci. Niečo podobné sa teraz môže stať aj na Majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v cyklistike v českej Plzni.

"Určite to hrozí. Peter má fanúšikov po celom svete, nielen na Slovensku. Je to obrovská legenda cyklistiky a všetci ho majú radi," hovorí pre SME český cyklista Zdeněk Štybar.

Preteky naberajú na prestíži

Spojené majstrovstvá Česka a Slovenska v ostatných rokoch získavajú na prestíži. Minulý rok sa stal celkovým víťazom Štybar, v slovenskej vetve prišli na prvých dvoch miestach bratia Saganovci.

Majstrom Slovenska sa stal Juraj, Peter prišiel za bratom s desaťminútovým mankom. Po Žiari nad Hronom sa preteky presúvajú do českej Plzne, kde sa opäť zišli tí najlepší českí aj slovenskí cyklisti.

Nechýbajú bratia Saganovci, Zdeněk Štybar, Roman Kreuziger či Petr Vakoč. Jazdci si odbehli do Plzne, hoci vrcholí príprava na Tour de France 2018.

"Tieto preteky naberajú na vážnosti. Čím ďalej, tým viac ľudí to berie vážne. Predtým tieto preteky neboli také prestížne, a hlavne sa to moc nehodilo do programu. Je to pred Tour de France, navyše existuje riziko pádu. Teraz to už všetci berú vážne a všetci sa poctivo pripravujú," hovorí Štybar.

Pri otázke prečo, na moment zaváha. Potom dodá: "Je to o prestíži, veľa jazdcov chce získať dres majstra krajiny."

Minulý rok sa stal celkovým víťazom Zdeněk Štybar.

Skvelá sezóna Štybara aj Quick-Stepu

Štybar sa v jarnej časti sezóny vďaka skvelým výkonom stal jedným z najvýraznejších členov Quick-Stepu, ktorý vyhral prakticky všetky klasiky okrem Miláno - San Remo, Gent - Wevelgem a Paríž - Roubaix.

Český cyklista bol navyše až v šiestich prestížnych pretekoch v najlepšej desiatke, najlepšie skončil na Dwars door Vlaanderen - šiesty.

"Prakticky na všetkých jarných klasikách som skončil v prvej desiatke. Je dobré, že som bol vo finále, no nepodarila sa mi povestná perlička, ktorou by bolo víťazstvo. A to ma trošku mrzí," dodáva Štybar, ktorý bude v Plzni obhajovať titul.

Potom sa však už ponáhľa. Má ešte ďalšie mediálne povinnosti. Veď v súčasnosti v Česku niet azda väčšej cyklistickej hviezdy.