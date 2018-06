Slafkovský ukázal formu už v prvých pretekoch Svetového pohára, skončil druhý

Vo finále sa predstavili traja slovenskí kanoisti.

23. jún 2018 o 11:14 (aktualizované 23. jún 2018 o 13:32) SITA, TASR

Svetový pohár vo vodnom slalome - 1. kolo:

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

C1 muži - finále:

1. Sideris Tasiadis Nemecko 96,11 s 0 2. Alexander Slafkovský SR 96,66 s 0 3. Ryan Westley V. Británia 97,31 s 2 5. Michal Martikán SR 97,72 s 2 7. Matej Beňuš SR 101,62 s 2 20. Marko Mirgorodský SR v semifinále

K1 ženy - finále:

1. Jessica Foxová Austrália 101,20 s 0 2. Corinna Kühnleová Rakúsko 102,78 s 2 3. Ricarda Funková Nemecko 103,65 s 0 19. Eliška Mintálová SR v semifinále 22. Michaela Haššová SR v semifinále 27. Elena Kaliská SR v semifinále

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský skončil na druhom mieste v kategórii C1 na úvodných pretekoch Svetového pohára 2018 vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši.

Trojnásobný majster Európy Slafkovský vo finále dosiahol výsledný čas 96,66 sekundy a až takmer do samého záveru pretekov viedol.

Napokon ho o 55 stotín zdolal nemecký vodný slalomár Sideris Tasiadis, ktorý predtým vyhral i semifinále.

Prečítajte si tiež: Česť vodákov zachránila mikulášska hliadka

"Teším sa z pódiového umiestnenia pred domácim publikom. Veril som, že to vyjde na prvú priečku a urobil som pre to všetko. Prišiel som o ňu na poslednej protiprúdnej bránke," povedal Alexander Slafkovský.

"Verím, že diváci boli spokojní, ja som spokojný za každé pódium," dodal.

Tretí skončil Brit Ryan Westley (strata 1,20 sekundy), európsky šampión z Prahy.

Martikán: Konečne som zajazdil celkom dobre

Ďalší slovenskí reprezentanti sa na pódium nedostali, ale rovnako podali dobré výkony. Skúsený Michal Martikán s dvomi trestnými sekundami obsadil piate a Matej Beňuš rovnako s jedným dotykom siedme miesto.

"Konečne som v tejto sezóne zajazdil celkom dobre. Dúfam, že sa to bude zlepšovať, keď budem poctivo trénovať. Chcel som ísť dobrú jazdu, no škoda tej chyby. Na danom mieste som na tréningoch nemal problémy. Viem, že stále môžem víťaziť v tejto náročnej konkurencii," zhodnotil Michal Martikán.

Beňuša mrzel dotyk na jedenástej bránke.

"Jedna chybička ma stála celé preteky. Finálová jazda bola celkom fajn, ale na najdivokejšom úseku mi vyskočila špička do bránky a dostal som dvojsekundovú penalizáciu. Trať mi úplne nesedela, ale pretekári na mojej úrovni sa s tým musia vyrovnať," povedal po finále.

Matej Beňuš. (zdroj: TASR)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ženám sa vôbec nedarilo

Ženám sa vôbec nedarilo, keď do finále kategórie K1 nepostúpila ani jedna z tria Elena Kaliská, Eliška Mintálová a Michaela Haššová.

Od elitnej desiatky, ktorá si zabezpečila postup, boli poriadne vzdialené. V náročných podmienkach v daždi a vetre Mintálová skončila na 19. mieste, Haššová bola dvadsiata druhá a najskúsenejšia Kaliská až dvadsiata siedma.

Víťazkou semifinále sa stala austrálska favoritka Jessica Foxová, Mintálová so štyrmi trestnými sekundami za ňou zaostala o 9,08 sekundy.

Talianka Stefanie Hornová, posledná z postupujúcich do finále, mala o 4,52 sekundy lepší čas ako mladá Slovenka.

“ Na prvom medzičase som mala náskok a možno radosť z toho ma rozhodila. Prestalo mi to ísť, ťukla som jedenástku a v závere prišiel ešte jeden dotyk. „ Eliška Mintálová, slovenská kajakárka

"Na prvom medzičase som mala náskok a možno radosť z toho ma rozhodila. Prestalo mi to ísť, ťukla som jedenástku a v závere prišiel ešte jeden dotyk. Trať sa mi páčila, jazdiť doma pred slovenskými fanúšikmi je super," uviedla iba 19-ročná Eliška Mintálová.

Jej krajanka Michaela Haššová po svojej jazde povedala: "Začiatok som mala dobrý, až po stred trate. Tam prišiel ťuk a zastavila som sa. Stratila som tam dosť času. Chcela som to dohnať, ale nevyšlo mi to. Celkovo to nebolo až také zlé. Mám rada ťažké trate, táto bola náročnejšia ako v kvalifikácii. Vyhovovala mi, ale bola tam výrazná chyba."

Najskúsenejšia z tria Sloveniek, dvojnásobná olympijská víťazka z Atén 2004 a Pekingu 2008 Elena Kaliská, bola, pochopiteľne, ešte viac sklamaná.

"Čo mám na to povedať? Je to veľké sklamanie. Jazda to bola pomerne dobrá až na poslednú bránku. Videla som, že mám ‘zavretý valec‘, tak som sa cez neho chcela previezť. Keď som tam vkladala prednú časť lode, tak sa otvoril a vyhodilo ma to. Návrat do bránky bol potom ťažký, všetky drahocenné sekundy zostali teda v poslednej bránke," uviedla Kaliská.