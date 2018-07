Vedenie slovenskej hádzanej sa nemení, šéfom zostáva Holeša

Doterajší prezident zdolal jediného protikandidáta Martina Liptáka.

23. jún 2018 o 16:48 (aktualizované 23. jún 2018 o 19:08) TASR

BRATISLAVA. Jaroslav Holeša pokračuje vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH). Rozhodli o tom delegáti sobotňajšej volebnej konferencie zväzu v Bratislave.

Vo voľbách zdolal svojho jediného protikandidáta Martina Liptáka.

Holeša vyhral suverénne

Holeša dostal od 41 delegátov spolu 35 hlasov, Lipták iba šesť. Na najvyššom zväzovom poste tak bude pokračovať ďalšie štyri roky.

35 hlasov dostal vo voľbách Jaroslav Holeša.

Jeho protikandidát Martin Lipták dostal iba 6 hlasov.

Štyridsaťsedemročný Holeša je prezidentom SZH už od 15. októbra 2010, pred ním vo funkcii pôsobil desať rokov Pavol Derfényi.

Pred štyrmi rokmi uspel v boji o znovuzvolenie proti Jurajovi Holdošovi.

"Úprimne sa priznám, že som neočakával takéto jasné víťazstvo," reagoval na výsledky volieb Holeša.

"Veril som, že delegátov presvedčíme o tom, že niečo sme tu za tých pár rokov urobili, ale tak výrazný triumf som nečakal. Ale výsledky za posledné roky sú jasné. Máme rozbehnutý projekt regionálnych centier hádzanej, máme nových generálnych partnerov mužskej extraligy i spoločnej ženskej súťaže. A určite veľmi zavážil aj úspech pri kandidatúre o usporiadanie mužskych ME v roku 2022." Holeša začne vo funkcii prezidenta už svoje tretie funkčné obdobie.

"Keď som pred ôsmimi rokmi prichádzal, vravel som, že tu budem najviac dve obdobia. Ale ľudia, s ktorými pracujem a nové projekty, ktoré sme rozbehli, dodávajú dostatok energie, aby sme mali ďalší spoločný cieľ. Ten, že hádzaná na tom bude oveľa lepšie ako v minulosti," pokračoval Holeša.

"Chceme pokračovať v projekte regionálnych centier hádzanej a vylepšovať ho. Ďalej sa chceme zamerať na športovú infrašruktúru a postaviť na Slovensku zopár hál, ktoré by slúžili nielen hádzanej, ale aj iným halovým športom. A hlavne sa zameriame na úspešnú organizáciu ME 2022 mužov spolu s Maďarskom, pretože to je naozaj veľký projekt."

Lipták: Môj pohľad je odlišný

Bývalý československý reprezentant a neskôr tréner Martin Lipták oznámil kandidatúru na post prezidenta SZH v apríli tohto roka, presne dve mesiace pred konferenciou. Navrhol ho klub Košice Crows.

"Slovenská hádzaná si zaslúži viac. Môj pohľad na ňu je diametrálne odlišný ako má súčasné vedenie a chcem veci zmeniť k lepšiemu," vysvetlil svoj krok.

“ Očakával som prehru, ale takýto rozdiel určite prekvapil aj mňa. Ďakujem za šesť hlasov a keďže som slušne vychovaný, tak gratulujem pánovi Holešovi k znovuzvoleniu. „ Martin Lipták, neúspešný kandidát

Rodák z Košíc predstavil štyri základné body, ktoré boli pilierom jeho programu. Donedávna pôsobil ako šéftréner extraligového HC Sporta Hlohovec. Od mája 2015 do konca augusta 2017 viedol slovenskú mužskú reprezentáciu.

"Svoj názor som nezmenil ani po tejto konferencii. Ďakujem za šesť hlasov a keďže som slušne vychovaný, tak gratulujem pánovi Holešovi k znovuzvoleniu," povedal Martin Lipták po voľbách.

"Očakával som prehru, ale takýto rozdiel určite prekvapil aj mňa. Môj program bol možno trošku naivný, pretože som sa venoval viac hádzanej ako ekonomickej stránke. Od začiatku do konca bolo jasné, ako to skončí. Že nebudem prezidentom, to prežijem. Z hádzanej určite neodídem, budem vzdelávať trénerov, možno sa budem venovať prípravke," dodal Lipták.