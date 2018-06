ONLINE: V Birminghame hrajú skvelo. Rybáriková bude bojovať o titul proti Kvitovej

Prenos budete môcť sledovať online s nami.

23. jún 2018 o 22:00 SME.sk

BIRMINGHAM. Odohrajú už siedmy vzájomný súboj, no naposledy sa stretli ešte v roku 2014. A aj vtedy to bolo vo finále. Česká tenistka Petra Kvitová v ňom v americkom New Havene zdolala Magdalénu Rybárikovú 6:4, 6:2.

Celkovo Kvitová vedie nad Rybárikovou 5:1. Šancu na zníženie má Slovenka v britskom Birminghame, kde vyradila už dve jej krajanky.

Pri ceste do finále stratila iba jediný set, postupne zdolala Češku Karolínu Plíškovú (2:0), Francúzku Kristinu Mladenovicovú (2:1), Slovinku Dalilu Jakupovicovú (2:0) a Češku Barboru Strýcovú (2:0).

Kvitová je na tom ešte lepšie, set jej nezobrala ani jedna súperka. Postupne vyradila domácu Johannu Kontovú, Rusku Dariu Gavrilovovú, Nemku Juliu Görgesovú a Rumunku Mihaelu Buzarnescuovú.

Online prenos: Magdaléna Rybáriková - Petra Kvitová (Birmingham 2018, finále)