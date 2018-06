Napomádovaný, ale so silnými nervami. Nemecké médiá velebia Kroosa

Nechýbalo veľa a obhajca titulu z Nemecka mohol byť na MS vo futbale 2018 na pokraji vyradenia už v skupine.

24. jún 2018 o 9:06 SITA

SOČI. Nikdy neodpisujte Nemecko. Stará futbalová pravda zafungovala v sobotu večer v ruskom Soči na úkor Švédov.

V súboji F-skupiny majstrovstiev sveta severania vyhrali prvý polčas 1:0 a až do piatej minúty nadstaveného času držali nerozhodný stav 1:1.

Aj tak im to nestačilo na to, aby zabodovali. V posledných sekundách zápasu Toni Kroos tak zatočil loptu z priameho kopu, že ani takmer dvojmetrový švédsky brankár Robin Olsen nemal nárok.

Nemci zdolali Švédov 2:1 a reálne sa udržali v hre o postup do osemfinále.

"Základom tohto víťazstva morálky bolo spoločné odhodlanie a asertivita. Okolnosti nášho triumfu boli možno šťastné, ale celkovo je zaslúžené. Do poslednej chvíle sme nestrácali vieru, že si ho môžeme prikloniť na našu stranu. Dúfam, že tento výsledok spoločného úsilia nám dá krídla," povedal tréner Nemecka Joachim Löw na pozápasovej tlačovej konferencii.

Kroosartig

Po úvodnej prehre s Mexikom (0:1) musel šéf nemeckej lavičky čeliť aj provokatívnej otázke novinára, čo si myslí o tom, že traja z posledných štyroch majstrov sveta na ďalšom šampionáte neprešli sitom základnej skupiny (Francúzsko 2002, Taliansko 2010, Španielsko 2014). "Netuším, prečo sa to stalo iným, ale nám sa to určite nestane," odpovedal Löw sebavedomým tónom.

Až do 95. minúty to však mal so svojimi zverencami poriadne nahnuté, lebo s jedným bodom na konte z dvoch zápasov by boli na hrane vypadnutia.

Lenže potom chod šampionátu zmenil svojou výstavnou strelou stredopoliar Realu Madrid Kroos. Nemecké víťazstvo je o to cennejšie, že sa zrodilo v oslabení o stopéra Jeroma Boatenga, ktorý v 82. minúte dostal červenú kartu.

"Po mohutnej kritike som mal pocit, že mnohí aj u nás doma v Nemecku by boli šťastní, ak by sme nepostúpili do osemfinále. Tú radosť im len tak nedoprajeme," citujú nemecké médiá Kroosa.

V čase, keď strelil víťazný gól, už mali pripravené titulky typu: "Po druhej strate bodov Nemecko na hrane vypadnutia alebo Pred zápasom s Kórejčanmi už nemáme osud vo svojich rukách." Namiesto toho pár minút po zápase bol nemecký internet plný blahorečení: "Umelecký kúsok z priameho kopu zachránil NationalElf alebo Dráma s desiatimi mužmi so šťastným koncom."

Bulvárny Bild si v titulku pomohol prešmyčkou a slovíčko Grossartig (Veľkolepý) nahradil vymysleným, ale trefným "Kroosartig."

Kroos: Mali sme 'gule'

Špecializovaný magazín Kicker o Kroosovi napísal:

"Napomádovaný, ale so silnými nervami! Ten záver nebol pre slabé povahy. Gól Toniho Kroosa z priameho kopu odvrátil historický predčasný koniec v základnej skupine. Nech je jeho gól iskrou pre celé mužstvo, lebo realisticky je to len prvý malý krok k niečomu väčšiemu, čo môže prísť."

Nemeckú dominantnosť proti Švédom charakterizujú nielen celkové strelecké pokusy (16-8), ale najmä držanie lopty (71 - 29%) a tiež počet a účelnosť prihrávok (699 - 213, resp. 633 - 165). Muž zápasu Kroos počas vyše 95 minút rozdal 129 prihrávok, z toho 121 bolo presných.

"Na to, aby ste odohrali najmä v druhom polčase taký zápas, potrebujete mať 'gule', a my sme ich mali. Teraz potrebujeme dve veci - dobre si oddýchnuť a zdolať Kórejčanov," uzavrel nemecký hrdina Kroos.