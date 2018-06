Halčinovi nevyšlo finále K1 v Liptovskom Mikuláši, kanoistky skončili v semifinále

Slovenský kajakár obsadil konečné ôsme miesto.

24. jún 2018 o 11:10 (aktualizované 24. jún 2018 o 13:31) SITA

Svetový pohár vo vodnom slalome:

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (SLOVENSKO)

C1 ženy - finále:

1. Jessica Foxová Austrália 106,34 s 0 2. Tereza Fišerová ČR 113,96 s 0 3. Mallory Franklinová V. Británia 115,10 s 4 16. Monika Škáchová SR v semifinále 21. Soňa Stanovská SR v semifinále 29. Simona Maceková SR v semifinále

K1 muži - finále:

1. Sebastian Schubert Nemecko 92,06 s 0 2. Dariusz Popiela Poľsko 92,77 s 2 3. Joseph Clarke V. Británia 93,01 s 0 8. Martin Halčin SR 98,22 s 6

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenský reprezentant Martin Halčin skončil na ôsmom mieste vo finále kategórie K1 na úvodných pretekoch Svetového pohára 2018 vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši.

Martin Halčin dosiahol výsledný čas 98,22 sekundy a vinou šiestich trestných sekúnd sa pripravil o lepšie umiestnenie.

Víťazom sa stal Nemec Sebastian Schubert, ktorý čistou jazdou zdolal o 71 stotín sekundy Poliaka Dariusza Popielu a o 95 stotín úradujúceho olympijského šampióna Brita Josepha Clarka.

Z tria českých reprezentantov vo finále nedosiahol na pódium ani jeden. Najlepší z nich Jiří Prskavec skončil štvrtý.

Grigar neuspel v semifinále

Ďalší slovenský reprezentant Jakub Grigar sa nezmestil do finálovej desiatky, s odstupom 4,47 sekundy obsadil v semifinále štrnástu priečku.

“ Trať je naozaj pekná a mrzí ma, že sa na mňa prišli pozrieť ľudia a ja som si urobil hanbu. „ Jakub Grigar, slovenský kajakár

"Som sklamaný, pretože som sa na domácej trati chcel dostať do finále. Spravil som všetko rovnako ako v piatok, no nejazdilo sa mi tak dobre. Od príchodu na trať som cítil, že som ‘tuhý‘, a s pribúdajúcim časom to bolo horšie. Išiel som to, na čo som mal," uviedol sklamaný Jakub Grigar.

"Trať je naozaj pekná a mrzí ma, že sa na mňa prišli pozrieť ľudia a ja som si urobil hanbu. Taký je však šport a obzvlášť ten náš. Človek sa môže pripraviť ako chce a dať do toho všetko. Potom príde na vodu, ktorá sa mu zmení a zmení sa aj jeho výkon. Tak to má každý," dodal Grigar.

Finále C1 bez Sloveniek

Bez slovenského zastúpenia bolo finále kategórie C1 ženy, pritom až tri Slovenky sa predstavili v semifinále.

Najbližšie k postupu do finálovej desiatky bola Monika Škáchová, štvrtá najlepšia singlkanoistka nedávnych ME v Prahe. Skončila šestnásta.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Slafkovský ukázal formu už v prvých pretekoch Svetového pohára, skončil druhý

Za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o 9,98 sekundy.

Nazbierala však až desať trestných sekúnd. Ak by 19-ročná kanoistka predviedla čistú jazdu, bola by na semifinálovom pódiu.

Ďalšie dve Slovenky sa v liptovskom chlade a vetre zaradili do tretej desiatky - Soňa Stanovská so štyrmi trestnými sekundami na 21. miesto. a Simona Maceková s trestnou päťesiatkou na konte skončila až na konči tretej desiatky na 29. priečke.

"Najviac ma mrzí, že som veľa 'naťukala'. Niektoré chyby nemuseli byť," uviedla Monika Škáchová aj pre agentúru SITA.

"Čas nebol zlý a mať o dva dotyky menej, bola by som vo finále. Veľmi mi nevyhovuje toto chladné počasie, čo ma dosť ovplyvnilo. Som rada, že ma prišli pozrieť blízki a som doma. O finále budem bojovať v ďalších pretekoch Svetového pohára. Na 'ťukoch' sa dá popracovať, ide o cvik a skúsenosti."

Stanovská stratila v druhej polovici

Stanovská svoju jazdu zhodnotila takto: "Vrchná časť bola fajn, ale rozhodovalo sa v druhej polovici. Tam som sa v jednej protivodnej bránke zle chytila a od nej sa odvíjali ďalšie tri, ktoré mi nevyšli podľa predstáv," hodnotila.

“ Čas nebol zlý a mať o dva dotyky menej, bola by som vo finále. Veľmi mi nevyhovuje toto chladné počasie, čo ma dosť ovplyvnilo. „ Monika Škáchová, slovenská kanoistka

"Nebyť tohto, stačilo by to na finále. Na poslednej 'protivodke' prišiel ešte jeden 'ťuk', kde mi prednú časť lode vyhodilo dohora. Kúsok to mrzí, ale nevadí. Jazda bola celkom fajn, no boli tam drobné chyby."

Stanovská poukázala aj na rozdielne podmienky v tréningu a počas pretekov, ktoré spôsobil vytrvalý dážď.

"Celý víkend tu prší a voda sa dvíha. Počas týždňa na tréningoch bola malá, teraz je zrazu veľká a valce a vlny sú väčšie, voda rýchlejšia," opisuje.

"Súťažný víkend v Liptovskom Mikuláši si napriek tomu veľmi užívam. Prišla ma pozrieť rodina, kamaráti a dokonca aj vedenie mojej školy. Keď k tomu prirátam včerajšie víťazstvo v mixe, je to fajn týždeň."

Foxová vybojovala double

Austrálčanka Jessica Foxová napokon v liptovskom daždi a chlade ovládla aj finálové jazdy a triumfovala s veľkým náskokom 7,62 sekundy pred Češkou Terezou Fišerovou a 8,76 sekundy pred Britkou Mallory Franklinovou.

Dvadsaťštyriročná Foxová zavŕšila v Liptove víťazné double. Dovedna sedemnásobná majsterka sveta uspela aj v sobotňajších pretekoch v K1.