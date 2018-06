Mnohí sa tešili, že vypadneme. Ale my sme mali gule, tvrdil nemecký hrdina

Nemci zdolali vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta Švédsko 2:1. Kroos zažiaril v poslednom možnom momente.

24. jún 2018 o 11:31 Pavol Spál

BRATISLAVA. Keď pred štyrmi rokmi Nemci vyhrali titul majstra sveta, Toni Kroos bol jediný z kádra, ktorý sa narodil v bývalom východnom Nemecku.

Podľa štatistík Castrol Indexu, ktorý za použitia modernej technológie vypočítava efektivitu výkonov, bol práve nemecký stredopoliar najlepšie hodnoteným hráčom turnaja.

„Je radosť sa naňho dívať. Je herne geniálny. Práve naňho si treba dávať pozor,“ opísal ho brazílsky tréner Tite.

Čo je pre Kroosa typické? Takmer vždy zo všetkých hráčov na ihrisku odbehá najviac kilometrov a zväčša rozdá aj najviac prihrávok.

Veľa gólov nedáva, ale keď už, tak to stojí za to. A ten proti Švédsku stál naozaj za to. Nemcov zrejme zachránil od blamáže na majstrovstvách sveta.

Víťazný gól dal v poslednej minúte nadstaveného času. Kroos zatočil loptu z priameho kopu tak, že ani takmer dvojmetrový švédsky brankár Robin Olsen nemal nárok.

Nemci zdolali vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta Švédsko 2:1.

„Víťazstvo bolo šťastné, ale zaslúžené, pretože sme za ním išli. Preukázali sme dobrú morálku,“ povedal Joachim Löw.

Potrebujete mať gule