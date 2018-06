Takto Sagana často neuvidíte. Čudoval sa aj Svorada

Trojnásobný majster sveta získal šiesty národný titul skvelým spôsobom, keď unikol viac ako 80 kilometrov pred cieľom.

24. jún 2018 o 17:39 (aktualizované 24. jún 2018 o 17:47) Zoran Boškovič

Z Plzne od nášho redaktora Zorana Boškoviča

PLZEŇ. Toto som naozaj nečakal, čudovala sa československá cyklistická legenda Jan Svorada počas priameho prenosu. Špurtérska ikona tak prekvapene reagovala na únik Petra Sagana.

Najväčšia hviezda spoločných Majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky sa pustila do sólového úniku viac ako 80 kilometrov pred cieľom. Niečo také u Sagana takmer vôbec nevidíme.

Únik potiahol oveľa dlhšie ako Chris Froome na tohtoročnom Gire.

Famóznu jazdu ukončil jasným prvenstvom. Sagan dosiahol 106. víťazstvo v kariére a stal sa šiestykrát v kariére majstrom Slovenska.

“Neviem, prečo som to urobil, ale som rád, že to takto vyšlo, pretože niečo takéto sa nedá ani naplánovať,” reagoval Sagan po pretekoch.

Úradujúci slovenský šampión Juraj Sagan skončil druhý. Dominanciu tímu Bora-Hansgrohe zavŕšil Michael Kolář, ktorý sa stal tretím najlepším Slovákom.

Sagan: Povedal som si, že musím ísť sám

Ostatné roky sa na spoločnom šampionáte stretáva elita českej a slovenskej cyklistiky. V Plzni nechýbali Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, zo Slovákov Juraj Sagan či Michael Kolář.

Najväčšia pozornosť sa však sústreďovala na niekoho iného. Aj moderátor pretekov Libor Bouček pri cieli zvýšil hlas, keď ohlasoval štart trojnásobného majstra sveta. Odpoveďou mu bolo divoké skandovanie a údery bubnov.

O to väčšia odozva prišla, keď moderátor pred veľkoplošnou obrazovkou zahlásil, že Peter Sagan sa vydal do úniku.

"Chcel by som sa poďakovať fanúšikom, ktorí skvelo povzbudzovali počas celých pretekov," reagoval na podporu samotný Sagan.

Peter Sagan prichádza víťazne do cieľa. (zdroj: TASR)

Dobrý tréning pred Tour de France

Profil trate v českej Plzni mal podľa očakávaní Saganovi vyhovovať. Na pretekárov čakali tri menšie stúpania, štart aj cieľ sa nachádzal pri obchodnom centre Plzeň.

Jazdci celkovo šestnásťkilometrový okruh absolvovali dvanásťkrát. Nik však nečakal takú jasnú dominanciu, akú predviedol majster sveta.

“Bolo zopár nástupov, čo mne nevyhovuje. Nemám rád nastupovanie a potom brzdenie, niekoľkokrát počas pretekov. Tak som si povedal, že idem dopredu, aj sám, keď ma teda nechali. Keď ma potom zišiel pelotón, pokračovalo to podobným tempom, tak som si povedal, že musím ísť preč sám,” hovoril Sagan v cieli.

"Myslím si, že pre mňa to bol aj dobrý tréning pred Tour de France," dodal Sagan.

Sagan svojim triumfom spôsobil, že minimálne pol roka neuvidíme v pelotóne slovenský dres.

Sagan dokonca zvažuje tento rok štartovať na majstrovstvách Európy v Glasgowe. Ak dokáže triumfovať, tak dres so slovenským znakom neuvidíme celý rok.

Kreuziger nedokončil

Roman Kreuziger, ktorý so Saganom propagoval spoločný šampionát, z pretekov odstúpil. Problémom nebola len veľká únava,, ale i spôsob, akým sa prezentovali jazdci tímu Elkov, ktorí ovládli českú klasifikáciu.

"Mrzí ma, že som to musel zabaliť pred fanúšikmi v Plzni. Skončil som aj pre spôsob, akým sa pretekajú jazdci tímu Elkov, ktorí by chceli byť v čo najlepšom počte vpredu a ťahať nechcú. Takto sa nesúťaží," uviedol Roman Kreuziger pre Českú televíziu.

Českým majstrom sa stal Josef Černý pred Janom Bártom a tretie miesto obsadil Jakub Otruba. Otruba ovládol aj súťaž do 23 rokov.

Najlepším Slovákom v kategórii do 23 rokov sa stal Matúš Stoček zo zoskupenia Petroli Firenze.

Kolář šokoval. Ukončil kariéru

Tretí najlepší Slovák Michael Kolář na šampionáte po pretekoch šokoval, keď oznámil koniec kariéry.

"Bude to celkom šok, ale pre mňa pozitívny. Rozhodol som sa ukončiť svoju profesionálnu kariéru. Mal som peknú päťročnú kariéru, dával som do toho všetko. Veľmi veľa mi to aj zobralo a posledný rok som sa snažil pre cyklistiku robiť všetko, ale pokrok neprichádzal," vysvetľoval 25-ročný rodák z Prahy.

Ten je súčasťou nemeckého tímu Bora-Hansgrohe, kam prišiel na začiatku roku 2017 spolu s Petrom a Jurajom Saganovcami a Erik Baškom.

"Cyklistika ma už tak nebaví a nenapĺňa, lebo som nedokázal naplniť svoje ambície. Budem pôsobiť v oblasti sponzoringu, starať sa o VIP hostí a sprevádzať ich po pretekoch. Ukážem im zákulisie a zároveň budem mať viac voľného času pre seba a rodinu," dodal Kolář.