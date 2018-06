Hamilton vyhral Veľkú cenu Francúzska a vrátil sa na čelo seriálu

Doterajší líder seriálu Sebastian Vettel skončil vo Francúzsku po kolízii v úvodnom kole až na piatom mieste.

24. jún 2018 o 18:21 TASR

Veľká cena Francúzska F1:

Le Castellet - po 53 kolách:

1. Lewis Hamilton V. Británia Mercedes 1:30:11,385 h 2. Max Verstappen Holandsko Red Bull + 7,090 s 3. Kimi Räikkönen Fínsko Ferrari + 25,888 s 4. Daniel Ricciardo Austrália Red Bull + 34,736 s 5. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari + 1:01,935 min 6. Kevin Magnussen Dánsko Haas + 1:19,364 min

LE CASTELLET. Brit Lewis Hamilton z tímu Mercedes triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Francúzska formuly 1. Na okruhu Paul Ricard v Le Castellet vyhral pred Holanďanom Maxom Verstappenom na Red Bulle a vrátil sa pred Nemca Sebastiana Vettela (Ferrari) na čelo celkového poradia seriálu.

Tretiu priečku obsadil Kimi Räikkönen na Ferrari. Vettel skončil až piaty, keď mal už v prvom kole kolíziu s Valtterim Bottasom.

"Tento deň je skvelý, užil som si preteky. Je to najlepšia VC Francúzska, akú som v živote absolvoval. Nerozmýšľal som nad tým, že by som sa dostal na čelo šampionátu, ale to je miesto, kde chcem byť," povedal Hamilton.

Veľká cena Francúzska sa vrátila do kalendára F1 po desiatich rokoch, pred Hamiltonom bol posledným víťazom Brazílčan Felipe Massa.

Vettel kolidoval už po štarte

Tridsaťtriročný Hamilton dosiahol 65. víťazstvo v efjednotke v kariére, v tejto sezóne tretie. Radoval sa aj na pretekoch v Azerbajdžane a Španielsku.

Rodák zo Stevenage momentálne vedie v poradí majstrovstiev sveta s náskokom štrnástich bodov pred Vettelom, priebežne tretí s mankom 49 bodov je Ricciardo.

Nasledujúce podujatie sa uskutoční už o týždeň, na programe je Veľká cena Rakúska na Red Bull Ringu pri Spielbergu.

V nedeľňajších pretekoch už prvé zákruty po štarte zamiešali poradím. Hamilton si po pole position udržal pozíciu lídra. Vettel sa po rýchlom štarte z tretej priečky snažil predrať cez druhého Bottasa a zozadu do neho narazil. Obaja museli zamieriť do boxov, Vettel za spôsobenie kolízie dostal navyše päťsekundovú penalizáciu.

Po nehode v prvom kole vypadli aj domáci jazdci Esteban Ocon a Pierre Gasly. Na trať vyšlo safety car, Vettel s Bottasom sa zaradili na koniec poľa pretekárov.

Hamilton postupne zvyšoval náskok

Po reštarte v šiestom kole si Lewis Hamilton držal prvú priečku. Za ním jazdil Verstappen na Red Bulle a v deviatom sa na tretiu pozíciu zaradil jeho tímový kolega Daniel Ricciardo. Vettel sa zozadu postupne posúval vpred a v 11. kole sa už cez Nica Hülkenberga dostal na koniec elitnej desiatky. O tri kolá neskôr už bol nemecký pilot na ôsmom mieste, Bottas sa držal na jedenástej priečke.

Hamilton si postupne budoval výraznejší náskok pred Maxom Verstappenom a ten narástol na viac ako päť sekúnd. Za nimi sa naďalej držal Ricciardo, štvrtý bol Kimi Räikkönen na Ferrari.

Stíhacia jazda vyšvihla Vettela v 20. kole už na piate miesto pred Sainza. Verstappen išiel o šesť kôl neskôr do boxov a vrátil sa na trať tesne pred Vettela.

Hamilton na trati jasne dominoval a jeho náskok pred prenasledovateľmi bol už výrazne cez desať sekúnd. Po 30. kole narástol dokonca už na 20 sekúnd, ale ešte mu chýbala zastávka v boxoch. Tú absolvoval v 33. kole, a hoci na chvíľu prepustil post lídra Räikkönenovi, ten sa po prezutí zaradil až za neho.

Lewis Hamilton jazdil suverénne. (zdroj: TASR/AP)

Magnussen vybojoval šieste miesto

Vettel sa prepracoval medzi najlepších, ale na trati potom spomalil. Dostal sa pred neho Ricciardo, v 39. kole aj Räikkönen. Musel preto opäť zamieriť do boxov a vrátil sa na piatej priečke. Technické problémy brzdili aj Bottasa, ktorý sa tak pohvybovať na konci prvej desiatky.

Hamilton na čele kontroloval pohodlný náskok pred Verstappenom. Rýchly Räikkönen sa dral dopredu a v 47. kole sa pred Ricciarda dostal na tretie miesto.

V závere sa už poradie nemenilo, len Carlos Sainz na Renaulte sa po problémoch s motorom prepadol zo šiestej priečky nižšie.

Na lichotivom šiestom mieste napokon skončil Kevin Magnussen (Haas).

Lewis Hamilton oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Francúzska. (zdroj: TASR/AP)

Priebežné klasifikácie seriálu F1:

Poradie MS (po 8 z 21 pretekov):

1. Lewis Hamilton V. Británia Mercedes 145 b 2. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari 131 b 3. Daniel Ricciardo Austrália Red Bull 96 b 4. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes 92 b 5. Kimi Räikkönen Fínsko Ferrari 83 b 6. Max Verstappen Holandsko Red Bull 68 b

Pohár konštruktérov: