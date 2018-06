Homola vyhral preteky v Portugalsku, vybojoval prvé víťazstvo v seriáli

Slovenský pretekár triumfoval v rámci seriálu FIA WTCR.

24. jún 2018 o 18:36 (aktualizované 24. jún 2018 o 20:00) SITA

VILA REAL. Slovenský automobilový jazdec Matej Homola sa dočkal prvého víťazstva v medzinárodnom seriáli FIA WTCR.

Dvadsaťtriročný pilot tímu DG Sport Compétition triumfoval v nedeľňajších prvých pretekoch vo Vila Real v Portugalsku, v rámci pretekárskeho víkendu išlo o druhú ostrú jazdu.

Homola zároveň získal prvé tohtoročné body do hodnotenia šampionátu. V priebežnom poradí ho zisk 38 (25+13) bodov dostal na 15. miesto.

Slovák štartoval z tretej pozície, v cieli na druhé miesto odsunul Francúza Yvana Mullera. V druhej jazde tiež štartoval z tretej priečky, finišoval piaty.

"Je to skvelé. Tlačil som na to, čo to šlo. Ďakujem všetkým fanúšikom, tímu aj sponzorom za podporu," citoval ho oficiálny web seriálu www.fiawtcr.com.

Podujatie v Portugalsku bolo piatym v desaťdielnom seriáli, ďalšie kolo sa uskutoční 13. - 15. júla na Slovakia Ringu pri Orechovej Potôni.

Matej Homola na pódiu.