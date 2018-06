V rozvojových kempoch sa objavia aj ďalší Slováci, ktorí neboli draftovaní

Michal Ivan bude bojovať o pozornosť v Los Angeles, Martin Bodák v tíme neúspešného finalistu Vegas.

24. jún 2018 o 20:37 SITA

DALLAS. Vo vstupnom drafte do NHL 2018 si tímy vybrali piatich slovenských hokejistov. Mnoho ďalších však bránami draftu neprešlo, napriek tomu niektorí dostanú šancu sa ukázať.

Do tradičných rozvojových kempov tímov zámorskej profiligy by sa mali zapojiť okrem draftovaných hokejistov aj minimálne dvaja mládežnícki reprezentanti SR - obrancovia Michal Ivan a Martin Bodák.

Podľa portálu SlovakNHL.sk bude Ivan, čerstvý držiteľ Memorial Cupu, bojovať o pozornosť v rozvojovom kempe Los Angeles Kings, Bodák sa zasa zúčastní kempu v tíme zdolaného finalistu bojov o Stanleyho pohár Vegas Golden Knights.

Tým by sa však výpočet slovenských hokejistov v rozvojových kempoch severoamerických tímov nemusel skončiť.

Pre agentúru SITA už pred draftom avizoval Adam Liška, že aj v prípade, že si ho nevyberie žiadna organizácia, na development kempe sa môže objaviť.

"S agentom som dohodnutý, že ak by mi to na drafte nevyšlo, aj tak by som zrejme išiel do kempu tímu NHL pred sezónou spolu s draftovanými chalanmi," uviedol talentovaný útočník.