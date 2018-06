Kapitán Nigérie Obi Mikel si zlomil ruku, ale proti Argentíne by mal hrať

Na šampionáte si už nezahrá Uruguajčan José María Giménez.

24. jún 2018 o 21:08 TASR

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

MOSKVA. Kapitán nigérijskej futbalovej reprezentácie John Obi Mikel si v druhom zápase skupinovej fázy na MS 2018 proti Islandu (2:0) zlomil ruku.

Napriek tomu by nemal vynechať dôležitý zápas D-skupiny proti Argentíne.

“ Myslím, že s dlahou bude môcť hrať. „ Gernot Rohr, tréner Nigérie o účasti Johna Obiho Mikela v poslednom zápase skupiny

"Myslím, že s dlahou bude môcť hrať," citovala agentúra DPA slová trénera Gernota Rohra. Absencia 31-ročného stredopoliara proti Argentíne by bola citeľnou stratou pre tím, ktorý by si víťazstvom zabezpečil postup do osemfinále.

Naopak, na šampionáte si už s určitosťou nezahrá uruguajský reprezentant José María Giménez, ktorého z hry vyradilo zranenie pravého stehna.

Dvadsaťtriročný futbalista účastníka španielskej La Ligy Atlética Madrid strelil jediný gól Uruguaja 15. júna v úvodnom vystúpení proti Egyptu.

Jose Maria Gimenez si už na MS vo futbale 2018 nezahrá. (zdroj: TASR/AP)

Uruguaj následne v stredu 20. júna zvíťazil 1:0 aj nad Saudskou Arábiou a zabezpečil si postup z A-skupiny už pred posledným duelom s Ruskom.

V pondelok sa Juhoameričania stretnú s organizátorom šampionátu v zápase o prvé miesto v skupine. Meno náhradníka za Giméneza zatiaľ Uruguajčania nezverejnili.