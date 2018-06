Budú útočiť či vyčkávať? Anglicku a Belgicku môže pomôcť aj prehra

Tretie zápasy na šampionáte bývajú často zradné.

27. jún 2018 o 22:44 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Hráči si prihrávali na istotu. Niekedy bolo vidieť, že ani nechcú útočiť. Diváci na tribúnach pískali, tí pred televízormi zrejme zaspávali.

Futbalisti Francúzska a Dánska vedeli, že im na postup do osemfinále stačí remíza. Uzavreli tichý pakt o neútočení a napokon bezgólový výsledok dosiahli.

„Naším cieľom bolo dostať sa do osemfinále. Hrali sme proti tímu so smrteľnými protiútokmi. Boli by sme hlúpi, keby sme to otvorili a útočili,“ priznal dánsky tréner Age Hareide.

Tretie zápasy v základných skupinách bývajú na majstrovstvách sveta často zradné.

Mužstvá v nich zvyčajne špekulujú, aby si zaistili lepšiu pozíciu v osemfinále či v prípadných ďalších súbojoch vo vyraďovacej časti.

Druhý sa môže vyhnúť favoritom

Podobný nádych môže mať aj štvrtkový súboj v skupine G medzi Anglickom a Belgickom. Oba tímy predvádzajú na šampionáte atraktívny futbal a už v predstihu si zaistili účasť v osemfinále.

Vo vzájomnom zápase sa bude rozhodovať o tom, kto skončí na prvom mieste. To zväčša zaručuje lepšiu východiskovú pozíciu v ďalšej fáze turnaja. V tomto prípade to nemusí úplne platiť.