Ohlasy: Historická blamáž Nemecka, úder blesku na MS

Na senzáciu MS reagujú aj médiá.

27. jún 2018 o 20:00 TASR

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

MOSKVA/BERLÍN. Ohlasy médií na vypadnutie nemeckej futbalovej reprezentácie už v základnej skupine MS 2018.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nemecko:

faz.de: "Po zázraku proti Švédsku nasledoval pád do reality."

morgenpost.de: "Historická blamáž. Nemecký tím nechal Löwa v štichu."

berliner-zeitung.de: "Nemecký tím vypadol z MS unavený a bezduchý."

kicker.de: "Po tomto fiasku sa musí všetko odznova preskúšať - aj Löw."

Rusko:

sports.ru: "Nemecko prehralo s Kórejskou republikou. Tak to by bolo. So záverečným hvizdom začína v Nemecku generačná výmena - tak ako vypadnutie na EURO 2004 prinieslo novú epochu. Ale asi to začne trénerom."

bombardir.ru: "Vypadnutie Nemecka je šok. Ale my sme varovali. Väčšia senzácia sa už na MS nebude konať."

Francúzsko:

Prečítajte si tiež: Nemecko prehralo s Južnou Kóreou a na MS senzačne končí v skupine

L'Équipe: "Šampión prepadol."

Le Parisien: "Kliatba obhajcov titulu."

Franceinfo: "Úder blesku na MS."

Veľká Británia:

The Daily Mail: "Dovidenia!"

Švajčiarsko:

Blick: "Megablamáž! Poslední v skupine! Majstri sveta z Nemecka idú domov."

watson.ch: "Misia obhajoba titulu sa skončila biedne. Nemecko je von z hry."