Diváci, toto nie sú spomalené zábery, ale realita. Najlepším Nemcom bol komentátor

28. jún 2018 o 8:47 SITA

KAZAŇ. Najlepším hráčom zápasu sa stáva.... Svoju tradičnú rubriku denník Bild po súboji futbalistov Nemecka a Kórejskej republiky (0:2), ktorý znamenal predčasný koniec obhajcov titulu na majstrovstvách sveta v Rusku, vyriešil originálne.

Najlepším sa nestal nik z unavenej a chaoticky pôsobiacej družiny Joachima Löwa, ale komentátor verejno-právnej televízie ZDF Béla Réthy.

Svoj komentár hanebného výkonu Nemecka označil za "99 minút mučenia" a podľa Bildu bol počas celého stretnutia presvedčivejší ako ktorýkoľvek futbalista v zelenom drese na trávniku v Kazani.

"Vážení diváci, toto nie sú spomalené zábery, toto je realita v podaní nemeckého tímu na majstrovstvách sveta," znela jedna z najlepších hlášok 61-ročného rodáka z Viedne maďarského pôvodu.

"Dvakrát či trikrát sa preriekol, ale aj tak to bolo príťažlivejšie ako to, čo sa dialo na trávniku," zhodnotil Bild výkon komentátora ZDF.

Nemeckí futbalisti vôbec po prvý raz v histórii neprešli do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V troch zápasoch F-skupiny nazbierali iba 3 body so skóre 2:4 a to im stačilo na posledné 4. miesto.

Nemci rozšírili tzv. klub sklamaných šampiónov, teda tých, ktorí po zisku titulu majstra sveta o štyri roky neskôr skončili svoje účinkovanie už po základnej skupine MS.

Patria sem Taliani (1950, 2010), Brazílčania (1966), Francúzi (2002), Španieli (2014).

V prípade prvého zlyhania Talianska to nebolo po štyroch, ale až 12 rokoch, keďže z dôvodu II. svetovej vojny sa MS vo futbale v rokoch 1942 a 1946 nehrali.