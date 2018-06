Senzačne porazili majstrov sveta. Z radosti sa stal smútok a slzy

Nemecko nepostúpilo do osemfinále MS vo futbale 2018.

28. jún 2018 o 10:31 (aktualizované 28. jún 2018 o 10:35) TASR

KAZAŇ. Nemecká futbalová reprezentácia vypadla v otváracej fáze majstrovstiev sveta po roku 1938 iba druhýkrát v histórii a premiérovo od zavedenia skupinových bojov.

Na tohtoročnom šampionáte v Rusku zdolala len Švédsko a po prehrách s Mexikom a Kórejskou republikou skončili obhajcovia titulu spred štyroch rokov až na poslednom mieste F-skupiny.

V roku 1938 odštartoval turnaj rovno osemfinálovými súbojmi, Nemcov vtedy hneď na úvod šampionátu vyradilo Švajčiarsko.

"Sme veľmi sklamaní. Musím však povedať, že sme si nezaslúžili postúpiť. Nie preto, že by sme sa nesnažili vyhrať, ale preto, že sme neodkázali dať góly, keď sme to najviac potrebovali. V hre nám chýbalo veľa prvkov a viacerí hráči nepodali optimálne výkony.

Máme však aj mladých futbalistov, ktorí majú potenciál zlepšovať sa. V takejto situácii sa ocitlo už niekoľko mužstiev pred nami a musíme z toho vyvodiť dôsledky," citovala agentúra DPA nemeckého trénera Joachima Löwa.

Löw: Sklamanie je obrovské

Ihneď po zápase sa ozývali hlasy z radov fanúšikov i bývalých reprezentantov, ktoré vyzývali trénera na odstúpenie.

Päťdesiatosemročný kouč má zmluvu s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB) až do roku 2022, no jeho budúcnosť pri národnom tíme je nateraz otázna.

"Je príliš skoro vyjadrovať sa k tejto téme. Potrebujem niekoľko hodín, aby som videl veci úplne jasne. Sklamanie je obrovské."

Rozhodnutie o jeho budúcnosti by malo padnúť v najbližších dňoch.

"Včera večer som sa rozprával s Jogim Löwom. Dohodli sme sa, že o tom, ako to bude ďalej, sa porozprávame až v ďalších dňoch," povedal prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Reinhard Grindel pre magazín Sport Bild.

Tímu chýbal hrotový útočník

Rovnako ako Nemecko dopadli obhajcovia titulu aj v rokoch 2002 (Francúzsko), 2010 (Taliansko) a 2014 (Španielsko).

"Všetci sme na jednej lodi. Boli sme presvedčení o tom, že náš tréner má dobrý plán. Musíme to všetko najskôr spracovať," uviedol ofenzívny hráč Löwovho výberu Thomas Müller.

Nemecko malo 70% držanie lopty a jeho hráči si pripísali 26 streleckých pokusov, na bránku však išlo len šesť a gól nedali.

Dôležitými faktormi nemeckého neúspechu sú podľa miestnych médií aj to, že niektorí dôležití členovia reprezentácie neprežili ideálnu minulú sezónu.

Reprezentácii chýba hrotový útočník typu Miroslava Kloseho a bundesligové kluby, okrem Bayernu Mníchov, nedosiahli v sezóne 2017/2018 žiadne prenikavé výsledky.

"Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová. Verili sme, že aj za stavu 0:1 dokážeme zápas ešte otočiť. Neboli sme na ihrisku takí dominantní, ako to bolo v minulosti," vyhlásil stopér Mats Hummels.

Radosť z víťazstva, sklamanie z vypadnutia

Tréner kórejského národného tímu Šin Te-jong je nadšený z víťazstva nad silným súperom, no zároveň cíti aj sklamanie z vypadnutia.

"Cítim sa skvelo, ale zároveň aj prázdno. Vedeli sme, že je len minimálna šanca na víťazstvo a tak som povedal svojim hráčom, nech dajú do zápasu všetko svoje úsilie a bojujú až do konca.

Nemci sú obhajcovia titulu a cítili, že nás môžu zdolať. To si asi myslel každý a ja som veril, že práve to by sme mohli použiť ako správnu stratégiu."

Mužom zápasu sa stal brankár kórejskej reprezentácie Čche Hjon-u.

"Všetci sme hrali pre kórejský národ. Až po zápase sme sa dozvedeli, že na turnaji končíme a viacerí z nás sa neubránili slzám."

Kórejčania Mexičanmi

Mexickí fanúšikovia ďakovali futbalistom Kórejskej republiky pred jej veľvyslanectvom v hlavnom meste Mexiko City.

"Kórejčania, ste naši bratia, teraz ste už Mexičania," skandoval oslavujúci dav, ktorý niesol na ramenách konzula ázijskej krajiny Bjoung Jin Hana.

"Sme bratia. Nech žije Mexiko a nech žije Kórea. Gratulujeme vám k postupu," povedal Han podľa agentúry DPA.

Vnútroštátna letecká spoločnosť Aeromexico ponúka 20-percentnú zľavu na lety do Kórejskej republiky.

"Milujeme vás, Kórejčania," uviedla prostredníctvom sociálnej siete.