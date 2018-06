Jurčo bude voľným hráčom, nedostal kvalifikačnú ponuku

Slovák ešte nedávno deklaroval vôľu zostať v Chicagu.

28. jún 2018 o 11:07 SITA

CHICAGO. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo sa v zámorskej NHL stane v nedeľu 1. júla voľným hráčom bez obmedzení.

Vedenie klubu Chicago Blackhawks sa totiž rozhodlo nepredložiť mu kvalifikačnú ponuku, takže nezískal dodatočný čas na rokovanie s košickým rodákom.

Ten pritom ešte nedávno deklaroval vôľu zostať v Chicagu, kde zamieril pred koncom ročníka 2016/2017 z Detroitu, ktorý mu otvoril dvere do zámorskej profiligy.

"NHL je jeden veľký biznis a nikdy nemáte nič isté. Po sezóne bolo so mnou vedenie klubu spokojné. Aj na mojej strane prevládali pozitíva, takže vyzerá to, že sa mi podarí predĺžiť kontrakt, no nerád by som predbiehal," vyhlásil 25-ročný útočník pre Košice:dnes v polovici júna.

Všetko je napokon inak a od nedele môže podpísať kontrakt s ktorýmkoľvek účastníkom profiligy.

V uplynulom ročníku odohral za prvý tím Blackhawks 29 zápasov so ziskom šiestich gólov a štyroch asistencií.

Ďalších 36 štartov pridal za Rockford vo farmárskej AHL s bilanciou 22 bodov za 13 zásahov a 12 účinných prihrávok.

Rodákovi z Košíc vyšiel najmä záver sezóny, keď sa usadil v zostave Chicaga. Po súťažnom ročníku sa predstavil aj na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku, absolvoval všetkých sedem duelov a v nich nazbieral 5 bodov (4+1).

Bol to jeho tretí seniorský svetový šampionát, prvý pod vedením kanadského kouča Craiga Ramsayho.

Informácie priniesol americký denník Chicago Sun-Times.