Osobnosti ho kritizujú. Mám plné právo byť na štarte Tour, vraví Froome

V tomto roku už dokázal zvíťaziť na Giro d´Italia.

28. jún 2018 o 12:44 SITA

LONDÝN. Britský cyklista Chris Froome definitívne potvrdil svoju účasť na nastávajúcich cyklistických pretekoch Tour de France (7. - 29. júla).

Podľa jeho vlastných vyjadrení má plné právo postaviť sa na štart tohtoročnej edície pretekov napriek neukončenému vyšetrovaniu jeho salbutamolovej kauzy.

Tridsaťtriročný rodák z keňského Nairobi sa tento rok pokúsi o piate celkové víťazstvo na najprestížnejších etapových pretekoch v kalendári, čím by vyrovnal rekord ďalších štyroch cyklistov, ktorí triumfovali na francúzskych cestách rovnako v piatich prípadoch

(Španiel Miguel Indurain, Belgičan Eddy Merckx a Francúzi Jacques Anquetil, Bernard Hinault).

Prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient, päťnásobný víťaz Tour de France Bernard Hinault a niektorí cyklisti zo súčasného pelotónu vyjadrili presvedčenie, aby Froome nesúťažil až do vyšetrenia jeho prípadu.

Keďže je však salbutamol považovaný za liek na predpis, pravidlá UCI mu dovoľujú pretekať pokiaľ nie je prípad uzatvorený.

Froome viackrát zopakoval, že si uvedomuje dôležitosť vyšetrovania. Zároveň je však presvedčený, že má plné právo pretekať, zdôrazňujúc svoju nevinu.

"Rozumiem názorom ľudí, ktorí sa obávajú o obraz nášho športu. Z môjho pohľadu som neurobil nič zlé a od samého začiatku som netvrdil nič iné," uviedol Froome pre britskú televíznu stanicu Sky Sports a dodal:

"Bolo by pre mňa nepredstaviteľné, ak by som sa nemohol postaviť na štart s vedomím, že som nič zlé nevykonal. Mám plné právo súťažiť a to aj chcem robiť."

