Mesto chce zachrániť Tipsport ligu v Žiline vo vlastnej réžii, bez Durmisa

Vedenie mesta sa chce pokúsiť o záchranu tipsportligovej licencie pre Žilinu.

28. jún 2018 o 13:02 SITA

ŽILINA. Žilinské mestské zastupiteľstvo v utorok podľa predsedu predstavenstva MsHK Žilina Petra Durmisa neschválilo poskytnutie dotácie pre miestny tipsportligový klub vo výške 540-tisíc eur, no po jeho odstúpení sa radnica chce pokúsiť o záchranu najvyššej súťaže v meste.

Prečítajte si tiež: Žilina zrejme príde o Tipsport ligu, mesto pre klub nenašlo ani euro

"Situácia je naozaj vážna, no chcem verejne deklarovať, že určite nechceme dopustiť, aby niekto zarezal žilinský hokej. Svoju dôveru sme vložili do predstavenstva na čele s pánom Durmisom, s ktorým sme v utorok férovo rokovali.

Dohodli sme sa a záver bol taký, že mesto uvoľní finančné prostriedky pre klub. Na moje veľké prekvapenie sa však členovia predstavenstva po rokovaní pred médiami teatrálne vzdali svojich mandátov,“ cituje portál zilinak.sk primátora mesta Igora Chomu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žilinská radnica oslovila Lintnera

Vedenie mesta sa chce pokúsiť o záchranu tipsportligovej licencie pre Žilinu. Klub by o ňu mal požiadať do piatka, predložiť by mal všetky príslušné dokumenty.

"V tejto veci žilinská radnica oslovila aj šéfa spoločnosti Pro-Hokej Richarda Lintnera a primátor ho informoval o tom,

“ Ako poslanec som už dlhodobo upozorňoval, že mesto má v princípe len tri možnosti. Buď klub predať súkromnému partnerovi, alebo, ak mesto chce, aby zostal mestským, nemôže sa tváriť, že sa dá hokej hrať zadarmo. „ Peter Durmis

že MsHK Žilina má splnené všetky podmienky, novovzniknuté vysporiada v priebehu týždňa tak, aby nič nebránilo tomu, aby bola klubu pre budúci rok udelená licencia," uvádza sa na spomenutom portáli.

Podľa Chomu bude žilinskému klubu stačiť aj menej ako avizovaných 540-tisíc eur.

"Dám do zastupiteľstva návrh na úrovni 160-tisíc eur (za Tipsport ligu) plus sumu potrebnú na vyrovnanie záväzkov hráčom, ktoré nerozumne uznalo vedenie, ktoré v utorok odstúpilo.

Poslanci budú musieť zvoliť nové orgány spoločnosti MsHK a.s.. Potrebujeme nové zloženie predstavenstva i dozornej rady, ktoré bude vedieť postaviť žilinských "vlkov" na nohy a nevzdá sa hneď pri prvej prekážke a predvolebných intrigách, ktorých bude ešte neúrekom.

Rád by som ponúkol miesta v týchto orgánoch aj opozičným či nezávislým poslancom,“ povedal Choma.

Hokej sa nedá hrať zadarmo

"Ako poslanec som už dlhodobo upozorňoval, že mesto má v princípe len tri možnosti. Buď klub predať súkromnému partnerovi, alebo, ak mesto chce, aby zostal mestským, nemôže sa tváriť, že sa dá hokej hrať zadarmo.

Musí ho potom okrem sponzorov dofinancovať. Alebo potom už len tretia možnosť, keď ho nechce financovať, musí ho dať do likvidácie.

Ak ale mesto odmietne financovať hokejový klub, aj keď tvrdí, že ho chce udržať, posiela ho rovno do likvidácie a to už je parketa pre právnika nie doktora medicíny,“ doplnil Durmis dôvody, pre ktoré abdikoval.