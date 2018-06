Je dôležitý na ľade aj v kabíne. Sersen pokračuje v Slovane

Vedenie klubu potvrdilo angažovanie mladého českého obrancu Lukáša Kloka.

29. jún 2018 o 12:32 (aktualizované 29. jún 2018 o 15:15) SITA

BRATISLAVA. Skúsený hokejový obranca Michal Sersen bude aj v sezóne 2018/2019 obliekať dres Slovana Bratislava.

S vedením slovenského účastníka KHL sa dohodol na novej ročnej zmluve.

Trinásta sezóna v bratislavskom klube

Ako v piatok informoval web Slovana, platnosť kontraktu, ktorý vyprší na konci apríla 2019, ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve.

Sersen spojil so Slovanom väčšinu svojej doterajšej kariéry, 32-ročného beka čaká už trinásta sezóna v bratislavskom klube.

"Michal Sersen nastupuje v Bratislave už niekoľko sezón, s určitosťou ho tak môžeme považovať za domáceho hokejistu.

V zápasoch si svoje miesto zastane, pre mužstvo odvedie dobrú robotu. Je rovnako dôležitou súčasťou z pozície líderstva na ľade, ako aj v kabíne," povedal pre hcslovan.sk hlavný tréner mužstva Vladimír Országh.

Štyri majstrovské tituly

Rodák z Gelnice začínal v Bratislave ešte v dorasteneckom veku, postupne si vyskúšal v drese Slovana extraligu a neskôr aj KHL.

Prvýkrát ju okúsil v ročníku 2012/2013 po príchode z pražského Leva.

So Slovanom sa prebojoval dvakrát do play off KHL, zastával tiež funkciu kapitána tímu.

Vo vitríne má štyri slovenské majstrovské tituly - tri v Slovane, jeden v Banskej Bystrici.

V drese slovenskej reprezentácie sa predstavil na šiestich svetových šampionátoch, v Helsinkách 2012 získal striebornú medailu.

Angažovanie mladíka Kloka

Vedenie Slovana takisto potvrdilo angažovanie mladého českého obrancu Lukáša Kloka, ktorý rovnako súhlasil s podmienkami ročného kontraktu.

"Stále len dvadsaťtriročný hokejista sa v dobrom svetle predviedol v posledných sezónach v drese Vítkovíc.

Lukáš je pracovitý typ hráča, na ľade sa prezentuje dobrým korčuľovaním, hrá na veľmi dobrej úrovni po fyzickej stránke.

Použiteľný je na ľade vo všetkých herných činnostiach," vyjadril sa Országh na adresu novej posily.

Kľúčový hráč Vítkovíc

Klok sa napriek mladému veku zaradil medzi kľúčových bekov Vítkovíc, v uplynulom ročníku českej extraligy odohral 49 duelov a pripísal si 12 kanadských a 13 plusových bodov.

Jeho kvality neušli ani reprezentačným trénerom, v posledných dvoch sezónach bol stabilným členom národného tímu v rámci asociačných termínov.

Tohtoročný šampionát v Dánsku mu ušiel iba tesne, pre zranenie musel odcestovať až z dejiska turnaja.

Ako dorastenec sa tiež predstavil na MS hráčov do 18 rokov v sezóne 2012/2013, o dva roky neskôr aj na vrcholnom turnaji do 20 rokov.