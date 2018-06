Serena namiesto Cibulkovej? Takto je to správne, vraví McEnroe

Americká tenistka je na Wimbledone medzi nasadenými na úkor Dominiky Cibulkovej.

LONDÝN, BRATISLAVA. Každý rodič potvrdí, že je to pre neho ten najkrajší pocit na svete. Športovci nie sú v tomto žiadnou výnimkou. Mamičky športovkyne majú o niečo náročnejší návrat ku kariére.

V tenise je tá pozícia pre ne o to náročnejšia, že v rebríčku klesnú a dostať sa späť na veľké turnaje je komplikovanejšie. Prípadne si vybojovať pozíciu nasadenej hráčky.

Toto všetko platí, pokiaľ nie ste tenistkou svetového mena ako Serena Williamsová.

Cibulková pyká

Bývalá svetová jednotka sa stala vlani v septembri mamičkou. Na kurty sa tento rok vrátila. V rebríčku však medzičasom klesla na 183. miesto.

Organizátori grandslamového Wimbledonu však slávnu tenistku zaradili medzi nasadené.

Kým na ostatných turnajoch sa hráči nasadzujú podľa postavenia v rebríčku, vo Wimbledone si pomohli pravidlom o tom, že „žrebovanie musí byť vybalansované“.

Serena nastúpi na turnaji ako 25. nasadená hráčka. Zo zoznamu hráčok, ktoré sa tak vyhnú silným súperkám v prvých dvoch kolách, však práve týmto krokom vypadla Dominika Cibulková.

A v All England Clube bude mať v prvom kole silnejśiu súperku ako americká tenistka.

"Myslím si, že by to nebolo spravodlivé. Svoju pozíciu som si vybojovala a mala by som byť teda medzi nasadenými hráčkami," citoval Cibulkovú portál BBC Sport.

„Prečo by som medzi nasadenými nemala byť, keď som si to vybojovala?“

McEnroe: Takto je to správne

Podľa slovenskej tenistky organizátori uprednostnili Williamsovú pre jej veľké úspechy z minulých rokov. Rozhodlo prosto jej meno.

„Ak by išlo o inú hráčku, nebola by medzi nasadenými. Rozhodli sa tak, pretože vybojovala toľko veľkých víťazstiev a pretože je to Serena,“ hovorila Cibulková novinárom na turnaji v Eastbourne.

Bývalá svetová jednotka môže získať vo Wimbledone ôsmy titul.

Ak zvíťazí, v počte grandslamových titulov by sa vyrovnala najväčšej tenisovej legende – Margaret Courtovej, ktorá ich má 24.

Nasadenie Williamsovej rozdelilo tenisový svet na dva tábory. Mnohí to berú ako správny krok. Obhajujú to tým, že by nemala byť potrestaná preto, že sa jej narodila dcéra.

Na námietky britskej tenistky Johanny Kontovej, ktorá je na 32. mieste vo WTA, reagoval John McEnroe svojsky.

„Bez urážky, aké je vlastne jej krstné meno? Veď tu hovoríme o Serene. Prepáčte, ospravedlňujem sa 32. hráčke sveta, ale takto to občas chodí.

A myslím, že takto je to správne,“ uviedol McEnroe. Podivné je však, na základe čoho rozhodli vo Wimbledone, že Serena je 25. nasadená.

"Mala byť niekde medzi jednotkou a desiatkou, pričom šestnástka je najhoršia pozícia podľa mňa," vravel o pozícii, na ktorej mala byť Američanka nasadená.

Azarenková: Pravidlá sú pre všetkých

Proti tomuto kroku okrem Cibulkovej reagovala aj druhá tenisová mamička Viktoria Azarenková, ktorá argumentovala, že jej nikto takéto vymoženosti neponúkal, no je správne oddeľovať zranenie od materstva.

„Ak máme pravidlá, nech platia pre každého. Je predsa jasné, že ak sa tenisová mamička vráti, tak na to doplatí iná hráčka,“ hovorí Azarenková.

A tak kým Cibulková nastúpi v prvom zápase proti Francúzke Alizé Cornerovej, ktorá je na 42. mieste na svete, Serenu čaká Holanďanka Arantxa Rusová.

V prvom kole Wimbledonu sa predstaví šesť slovenských tenisov.

Magdaléna Rybáriková obhajuje semifinálovú účasť spred roka.

V prvom kole ju čaká Rumunka Cirsteová. Práve proti Serene môže nastúpiť Rybáriková, ak obe hráčky postúpia do osemfinále.

Rybáriková má aj tento rok na tráve sľubnú formu. Na minulotýždňovom turnaji v Birminghame prehrala až vo finále s Češkou Kvitovou.