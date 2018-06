Tatran Prešov spoznal súperov v Lige majstrov, predstaví sa v C-skupine

V novej sezóne bude v LM účinkovať 28 tímov v štyroch skupinách.

29. jún 2018 o 14:06 (aktualizované 29. jún 2018 o 15:17) TASR

VIEDEŇ. Hádzanári Tatrana Prešov spoznali súperov v základnej skupine Ligy majstrov.

Slovenský majster bol pri žrebe nasadený až v 6. koši a do úvahy prichádzalo účinkovanie vo výkonnostne slabších skupinách C a D.

Prvé zápasy sú na programe v septembri

Prešovčania sa napokon predstavia v "céčku."

Prešovčania narazia na macedónsky tím HC Metalurg Skopje, dánsky Bjerringbro-Silkeborg, portugalský Sporting Lisabon, turecký Besiktas Mogaz a Čechovskí Medvedi, ktorí boli v nedávnych sezónach pravidelným súperom Tatrana.

Prvé zápasy sú na programe 12. -16. septembra, skupinová fáza vyvrcholí 3. marca.

Benický: Myslím si, že všetci sú hrateľní

"Je to atraktívna skupina so zaujímavými súpermi. Myslím si, že všetci sú hrateľní.

Do play off postupujú prvé dve mužstvá a my spravíme všetko pre to, aby sme medzi nimi boli aj my.

Väčšinu mužstiev dobre poznáme buď zo SEHA Ligy alebo Ligy majstrov. Ich zápasy budeme sledovať a dobre sa na nich pripravíme.

Sme radi, že budeme hrať priamo v skupinovej fáze a že prinesieme fanúšikom kvalitnú hádzanú," zhodnotil žreb Miroslav Benický, generálny manažér Tatrana Prešov

Zloženie skupín:

A-skupina: HC Vardar Skopje (Mac.), PGE Vive Kielce (Poľ.), Barca Lassa (Špan.), HC Meškov Brest (Biel.), Telekom Veszprém HC (Maď.), Montpellier Handball (Franc.), IFK Kristianstad (Švéd.), Rhein-Neckar Löwen (Nem.)

B-skupina: Paríž Saint Germain HB (Franc.), MOL-Pick Szeged (Maď.), SG Flensburg-Handewitt (Nem.), Skjern Handbold (Dán.), HC PPD Záhreb (Chorv.), HC Motor Záporožie (Ukr.), RK Celje Pivovarna Laško (Slov.), HBC Nantes (Franc.)

C-skupina: HC Metalurg Skopje (Mac.), Bjerringbro-Silkeborg (Dán.), Sporting Lisabon (Port.), Besiktas Mogaz (Tur.), Čechovskí Medvedi (Rus.), Tatran PREŠOV (SR)