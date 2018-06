Metelka sa ospravedlnil za tvrdú kritiku, o ponukách z iných krajín sa vraj už netreba baviť

29. jún 2018 o 17:07 SITA

POPRAD. Slovenský reprezentant Jozef Metelka sa verejne ospravedlnil za svoje výroky na adresu vedúceho výpravy Branislava Režňáka po vlaňajších majstrovstvách sveta v cestnej paracyklistike v Juhoafrickej republike.

Metelka vtedy uviedol, že preteky s hromadným štartom nedokončil pre zlyhanie vedúceho slovenskej výpravy, ktorý mu nepodal potrebné informácie.

Okrem iného sa vyjadril, že pre neprofesionalizmus, ktorý vládne v paralympijskom hnutí už nebude reprezentovať Slovensko a bude sa obzerať po zahraničných ponukách.

Dnes je situácia úplne iná aj vďaka jeho novému talianskemu manažérovi Fabiovi Bortolinimu a obnovenej spolupráci so Slovenským paralympijským výborom.

"Veľmi rád by som sa ospravedlnil za to, čo som prezentoval vlani po majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike, keď som s horúcou hlavou ponúkol médiám názory, ktoré neboli korektné.

Ospravedlňujem sa Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov, Slovenskému paralympijskému výboru ako aj členom reprezentačného družstva na MS v paracyklistike v JAR a verím, že len spoločne dokážeme napredovať a zlepšovať podmienky ako aj atmosféru v tíme.

Som pripravený naďalej dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku," uviedol Jozef Metelka na tlačovej konferencii v piatok popoludní v Poprade.

O ponukách z iných krajín sa už netreba baviť

Metelka priznal, že za zmenou jeho postoja je nadviazanie spolupráce s manažérom Bortolinim ako aj agentúrou AA-SPORTS management.

"Môj prístup bol od začiatku profesionálny, ale vždy vznikne konflikt, keď ostatní členovia tímu nemajú také podmienky ako ja a potom vznikajú interpersonálne konflikty. S nastavením nových podmienok verím, že budem môcť naďalej profesionálne rásť.

O ponukách z iných krajín sa už netreba baviť. Je to rok stará téma a nastúpil som na novú cestu na Slovensku s výhľadom na paralympijské hry v Tokiu 2020. Starú cestu som už opustil," uviedol Jozef Metelka.

Ospravedlnenie bolo podmienkou

K téme sa vyjadril aj šéf Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš.

"SPV nedokáže vytvárať všetkým športovcom podmienky na konkurencieschopnosť, preto privítame každú pomoc od iných subjektov tak ako je to aj v prípade Jozefa Metelku.

Vždy sme si vážili jeho výsledky, ale vlani sa vyjadril negatívne na adresu nášho paracyklistického tímu.

Predseda SPV a SZTPŠ Ján Riapoš. (zdroj: SITA)

Som rád, že časom vychladli hlavy a všetko sa vysvetlilo. Jedna z našich podmienok na ďalšiu spoluprácu bola aj ospravedlnenie z jeho strany.

Verím, že teraz dôjde k naplneniu našej spoločnej vízie," skonštatoval Ján Riapoš.

"Dospeli sme k záveru, že jediná možnosť je pokračovať spolu s dokázať ešte viac. Dotiahli sme do tímu sponzorov, chceme dosiahnuť úspech na paralympijských hrách v Tokiu," podotkol Fabio Bortolini.

Bod zlomu

Jozef Metelka zdôraznil, že okrem projektu PH Tokio 2020 sa chce naďalej zlepšovať aj preto, aby sa mohol viac presadzovať aj v konkurencii zdravých športovcov, konkrétne v disciplíne 4 km v dráhovej cyklistike.

K naplneniu tejto vízie by mal prispieť projekt Bod Zlomu.

"Chceme to naštartovať v budúcom roku. Chcel by som zajazdiť 4 km za 4:20 min, ktorý už patrí do svetovej elity. Momentálne svojím časom patrím do najlepšej dvadsaťštvorky na svete.

Chcem plnohodnotne absolvovať vrcholné podujatia medzi zdravými, nielen sa tam zúčastňovať. Už som súťažil na Svetovom pohári medzi zdravými na dráhe v Glasgowe po PH v Riu, kde som skončil na začiatku poslednej tretiny štartovného poľa.

Metelka chce plnohodnotne absolvovať vrcholné podujatia medzi zdravými. (zdroj: SPV/Roman Benický)

Neskôr v Portugalsku som bol aj siedmy. Potom však prešiel rok s materiálnymi aj rôznymi inými problémami, ale trénovať som neprestal. Ak by som však bol nominovaný na majstrovstvá Európy, chcel by som tam dosiahnuť dobrý výsledok," vysvetlil Metelka.

Doplnil ešte, že na jeho tréningovej základni v Anglicku sa ani v novej situácii nič nemení.

"Naďalej budem pokračovať v úspešnej spolupráci s trénerom Kyleighom Mannersom a trénovať v Anglicku, keďže na Slovensku nemáme vyhovujúci velodróm," dodal Metelka.