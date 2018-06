Hrašnová na P - T - S potvrdila úlohu favoritky, Volko po skvelom výkone postúpil do finále

29. jún 2018

ŠAMORÍN. Slovenská reprezentantka Martina Hrašnová potvrdila úlohu hlavnej favoritky súťaže kladivárok v rámci národného programu 53. ročníka medzinárodného atletického mítingu P - T - S v Šamoríne.

Členka Dukly Banská Bystrica rozhodla o svojom prvenstve v záverečnom pokuse, keď hodila 67,28 m.

“ Som veľmi rada, že po dlhom čase som prekonala hranicu 14 m. To je predsa výkon, ktorý vždy poteší. „ Dana Velďáková, slovenská trojskokanka

"Na túto súťaž som nastupovala z plného tréningu, preto som cítila únavu. Navyše, podmienky boli dnes počas súťaže veľmi nepríjemné, pretože sme hádzali akoby oproti múru.

Bolo to zložité, som však veľmi rada, že som v Šamoríne zvíťazila, keďže sú to veľmi pekné preteky. Buďme radi, že ich máme. Nechcela som prehrať so súperkou, ktorá hodila okolo 65 metrov," uviedla Hrašnová.

V športovom komplexe x-bionic® sphere nepribudla k Martine Hrašnovej ďalšia slovenská limitárka v kladive.

Nikola Lomnická skončila štvrtá výkon 62,55 m a Veronika Kaňuchová piata (61,40). Limit bol na úrovni 69 m.

Velďákovej vietor odfúkol limit

Trojskokanka Dana Velďáková triumfovala výkonom 14,03 m, ale keďže jej do chrbta fúkal prisilný vietor (+5,1 m/s), prišla o splnenie limitu (13,90) na augustové ME v Berlíne.

"Som veľmi rada, že po dlhom čase som prekonala hranicu 14 m. To je predsa výkon, ktorý vždy poteší. Tento sektor mám veľmi rada, dobre sa mi tu skáče.

Trojskokanka Dana Velďáková triumfovala výkonom 14,03 m. (zdroj: TASR)

Len škoda, že fúkal tak silný vietor. Nebyť vetra, mala by som z víťazstva ešte väčšiu radosť. Dnešok potvrdil, že sme na dobrej ceste smerom k ME," spokojne skonštatovala zverenka Radoslava Dubovského.

Na 800 m bol najrýchlejší Matúš Talán za 1:54,63 min, vo výške žien sa Tatiana Dunajská prezentovala tohtoročným osobákom 180 cm, ktorý znamenal 2. pozíciu.

Volko podal skvelý výkon

Slovenský reprezentant Ján Volko predviedol vynikajúci výkon v druhom rozbehu behu mužov na 100 m.

Volko dosiahol čas 10,07 s, čo je o osem stotín sekundy lepší výkon ako jeho národný rekord, ale v piatok ho zabehol s nepovolenou podporou vetra 2,8 m/s.

Zverenec trénerského dua Bendová - Kresťanko skončil v rozbehu druhý za Brandonom Carnesom z USA (10,05) a postúpil do finále.

Národný program:

MUŽI

100 m - I. beh (+5,2 m/s): 1. Dienes (Maď.) 10,74 s, 2. Marček (SR) 10,77, II. beh (+5,9 m/s): 1. Holec (SR) 10,77

400 m: 1. Kovács (Maď.) 50,99, 2. Koch (SR) 52,01

800 m - I. beh: 1. Mat. Talán 1:54,63, 2. Jablokov (obaja SR) 1:55,70, 3. Taut (Rum.) 1:57,55, II. beh: 1. Babulík (SR) 1:58,23

110 m prek. (+2,8 m/s): 1. Szücs (Maď.) 13,82, ... 3. Drozda (SR) 14,67

ŽENY

100 m - I. beh (+3,7 m/s): 1. Kalistratovová (Ukr.) 11,62, 2. Lajčáková (SR) 11,94, II. beh (+5,8 m/s): 1. Tomková (SR) 11,83

kladivo: 1. Hrašnová (SR) 67,28 m, 2. Orelová (Est.) 65,23, 3. Kožulová (Chor.) 64,64, 4. Lomnická 65,55, 5. Kaňuchová (obe SR) 61,40

trojskok: 1. D. Velďáková (SR) 14,03 (+5,1 m/s)