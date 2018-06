Velez-Zuzulová sa po pôrode vráti na lyže, chce ísť jedny významné preteky

Bývalú lyžiarku čoskoro čakajú materské povinnosti.

30. jún 2018 o 6:41 Igor Dopirák, Ondrej Gajdoš

BRATISLAVA. Jej posledné vystúpenie vo Svetovom pohári bolo pamätné. Marcový slalom v nemeckom Ofterschwangu absolvovala v kroji, pri jazde dolu svahom sa pristavila pri otcovi či manželovi.

Presne o mesiac neskôr slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová oznámila, že je tehotná. "Splnil sa mi najväčší životný sen, budem mamou," chválila sa na sociálnej sieti.

Ani tehotenstvo jej ale zatiaľ nebráni v športovaní.

V piatok sa na Táloch zúčastnila turnaja golfovej série Business Golf Tour, kam prišla povzbudiť športovcov.

Voňajú jej dezinfekčné prostriedky

"Materstvo si užívam, je to najkrajšie obdobie. Rada by som už odpočítavala dni do pôrodu, ale sú to ešte mesiace. Pár kíl tak ešte pribudne," usmievala sa Velez-Zuzulová, ktorá je v šiestom mesiaci tehotenstva.

S manželom Romainom Velezom, ktorý sa nedávno stal trénerom bratov Žampovcov, očakávajú narodenie syna. "Jeho meno ešte neprezradím," doplnila Velez-Zuzulová.

A hoci sa o tehotných ženách vraví, že sa im menia chute, u nej to neplatí. Jednu zvláštnosť si však na sebe všimla.

"Skôr sa mi mení pach. Veľmi mi voňajú dezinfekčné a čistiace prostriedky," rozosmiala novinárov.

Po pôrode sa chce vrátiť na lyže

To, že by sa po tehotenstve začala venovať golfu, nevidí príliš reálne. Uvažuje skôr o návrate k lyžovaniu, hoci nie na profesionálnej úrovni.

"Ku golfu si neviem nájsť cestu. Možno je to tým, že mi príliš nejde. Je to šport zameraný na cit, ja mám radšej dynamickejšie športy," priznala.

“ Počas minulých rokov šlo všetko bokom, všetko sa točilo iba okolo mňa. Bol to egoistický život a teraz zisťujem, že sa dá myslieť aj na niečo iné ako iba na mňa. „ Veronika Velez-Zuzulová, bývalá slovenská lyžiarka

"Hneď po pôrode sa chcem vrátiť na lyže. Mojím cieľom sú preteky učiteľov lyžovania vo Francúzsku, ktorú sú veľmi významné. Tie môžu absolvovať iba tí, ktorí už ukončili kariéru," pokračovala Velez-Zuzulová.

A hoci nad návratom medzi profesionálov neuvažuje, na zjazdovkách sa nebude iba spúšťať dolu svahom. "Zistila som, že lyžovať ako turista ma nebaví. Budem preto lyžovať iba pre seba, občas mi manžel postaví bránky," prezradila.

Píše knihu, pod jej oknami pôjde Sagan

Pre bývalú úspešnú slalomárku je terajšia situácia po skončení kariéry niečím novým. "Čas sa snažím využiť tak, ako som ho nikdy predtým nemohla využiť," tvrdí.

"Počas minulých rokov šlo všetko bokom, všetko sa točilo iba okolo mňa. Bol to egoistický život a teraz zisťujem, že sa dá myslieť aj na niečo iné ako iba na mňa. Môj svet sa začal točiť okolo iných ľudí, našla som si čas na rodinu," priznáva.

Velez-Zuzulová si zároveň kráti čas aj písaním autobiografie. "Bude o mojej kariére, o mojom živote, prosto o všetkom," vraví.

"Bude ale najmä o mojich začiatkoch. Keď si ma médiá začali všímať, ľudia o mne vedeli všetko. To, čo bolo predtým, ale nevie nikto," tvrdí.

V najbližšom čase zároveň plánuje odlet do Francúzska, kde chce byť až do svojho pôrodu. Stihne tak aj cyklistické preteky Tour de France. Jedna z etáp dokonca pôjde priamo pod jej oknami.

"Bude to tá etapa, ktorá štartuje v Annecy (10. etapa z Annecy do Le Grand-Bornand - pozn. red.), Peter Sagan by počas nej mohol byť vpredu," dodala Velez-Zuzulová.