Slafkovský skončil druhý aj v Krakove a je priebežným lídrom vo Svetovom pohári

Beňuš obsadil štvrté miesto.

30. jún 2018 o 12:51 (aktualizované 30. jún 2018 o 13:41) SITA, TASR

KRAKOV. Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský obsadil v sobotňajšom finále kategórie C1 na druhých pretekoch Svetového pohára 2018 vo vodnom slalome v poľskom Krakove konečné druhé miesto.

Trojnásobný majster Európy dosiahol vďaka čistej jazde výsledný čas 84,13 sekundy, za víťazným Britom Davidom Florencom zaostal o 27 stotín sekundy.

Slafkovský je na čele celkového hodnotenia

"Bolo to veľmi krásne a napínavé finále. Jazda bola pekná a verím, že som spravil radosť ľuďom, ktorí sa na mňa pozerali. Začiatok bol rozpačitý, stred mi celkom vyšiel a na záver som išiel najviac ako sa dalo, ale Florence bol napokon o dve desatinky rýchlejší," uviedol Slafkovský.

"Každopádne som šťastný aj za druhé miesto. Už dávno si nepamätám, že by bolo takto nabité finále. Už v Liptovskom Mikuláši to bolo tesné, ale tu sme šiesti v jednej sekunde, čo je veľmi tesné," doplnil.

Na pódium sa tesne nedostal ďalší slovenský zástupca vo finále Matej Beňuš. Rovnako ako Slafkovský podal dobrý výkon bez trestných sekúnd.

Beňušovo manko na víťaza bolo 7 desatín sekundy.

"Taký je šport. Prvých sedem pretekárov bolo v jednej sekunde, také tesné finále si ani nepamätám. Tie stotinky, samozrejme, mrzia, ale s jazdou som spokojný. Konkurencia sa už dlhšie rozširuje. Dnes tu bola trať, ktorá nebola extrémne náročná, ale aj tak ma prekvapilo, že vo finále bolo tak málo chýb," zhodnotil Beňuš.

Vo finálovej desiatke chýbali zo Slovákov Marko Mirgorodský a Michal Martikán, ktorí sa v semifinále zaradili na 18., resp. 20. miesto.

Slafkovský, ktorý pred týždňom skončil doma v Liptovskom Mikuláši taktiež druhý, sa v priebežnom poradí Svetového pohára dostal na čelo celkového hodnotenia.

Vo svojej kariére v pretekoch Svetového pohára už dosiahol 23 medailových umiestení (6-11-6).

Mintálová bola po prvý raz vo finále

Slovenská reprezentantka Eliška Mintálová pri svojej premiérovej seniorskej účasti vo finále kategórie K1 si vyjazdila konečné desiate miesto.

Devätnásťročná žilinská rodáčka doplatila na vynechanie 19. bránky, po ktorej jej na konte zasvietila penalizácie v podobe 50 sekúnd.

Za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou napokon zaostala o 53,51 sekundy.

Eliška Mintálová. (zdroj: TASR)

"Som veľmi šťastná, že som sa dostala do finále. Bolo moje prvé v seniorskej kategórii a som za to veľmi rada. Škoda, že som to pokazila. Snažila som sa ísť v pohode, ale v spodnom úseku prišla veľká chyba a 50-sekundová penalizácia, a to bolo to zlé," uviedla Mintálová.

Vo finálovej desiatke chýbala iná Slovenka Michaela Haššová, ktorá v dopoludňajšom semifinále skončila na 17. priečke.

Ani do semifinálových jázd sa neprebojovala skúsená Elena Kaliská, ktorá v piatok neprešla kvalifikačným sitom.

Krakov 2018 - konečné poradie:

C1 muži:

1. David Florence V. Británia 83,86 s (0) 2. Alexander Slafkovský Slovensko 84,13 s (0) 3. Michal Jáně Česko 84,42 s (0) 4. Matej Beňuš Slovensko 84,56 s (0) 18. Marko Mirgorodský Slovensko skončil v semifinále 20. Michal Martikán Slovensko skončil v semifinále

K1 muži: