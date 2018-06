Baláž a Linka sa stali majstrami Európy v kategórii do 23 rokov

Slováci triumfovali na kilometrovej trati.

30. jún 2018 o 14:44 TASR

AURONZO. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž s Tiborom Linkom získali na majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov v talianskom Auronze zlatú medailu v K2 na 1000 metrov.

V sobotňajšom finále v kategórii U23 triumfovali suverénnym spôsobom s vyše sekundovým náskokom pred domácim tandemom Luca Beccaro, Tommaso Freschi.

"Sme veľmi radi, že to všetko takto vyšlo. Zvíťazili sme spôsobom štart - cieľ, vyhrať v tomto štýle sa mi podarilo v kariére na vrcholnom podujatí iba druhýkrát, po prvý raz to bolo v Milán," uviedol Linka pre canoe.sk.

"Mám skúsenosti už aj z väčších pretekov, nebývam pred nimi nervózny. Boli sme pokojní a odhodlaní urobiť výsledok. Hoci Samo je mladý pretekár, vie veľmi dobre trafiť rytmus, udať tempo v lodi. Urobil to, čo mal," doplnil Linka, ktorý je aj zadák štvorkjaka.

S Balážom získali na tohtoročných seniorských ME v Belehrade striebro v K4 na 1000 m. V Auronze potvrdili úlohu favoritov.

"Všetko sadlo, už lepšie ani nemohlo. Čakal som, že Taliani, ktorí majú dobré traťové tempo, pôjdu po 200 metroch pred nás, ale ustrážili sme to, takže super," priznal Baláž.

"Aj počasie bolo vyhovujúce, ráno bezvetrie, pred naším štartom trocha začalo fúkať do chrbta, tento deň je však najkrajší zo všetkých od nášho príchodu. S Tiborom sme pred šampionátom stihli zopár spoločných tréningov v K2 na Zemníku a v Komárne, takže sme boli pripravení celkom dobre," prezradil.

"Som rád, že sa moja medailová zbierka z vrcholných podujatí opäť rozšírila, nechcem to zakríknuť, snáď to bude takto pokračovať ďalej. V nedeľu máme finále K4, na to sa treba sústrediť," dodal Baláž.