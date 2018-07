Ohlasy: Messi opäť zmizol, keď ho Argentína najviac potrebovala

Pozrite si ohlasy médií na úvodné osemfinálové zápasy na MS vo futbale v Rusku.

1. júl 2018 o 8:43 SITA

KAZAŇ. Ohlasy médií po sobotňajších osemfinálových stretnutiach na XXI. majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku (14. júna - 15. júla) medzi tímami Francúzska a Argentíny (4:3), resp. Uruguaja a Francúzska (2:1):

Francúzsko - Argentína 4:3

L´Equipe (Fr.): "Zápis do histórie! Sú zápasy, ktoré si zapamätáme na celý život. Taktiež si budeme pamätať aj tento.

Po Seville v roku 1982 (prehra s Nemcami na pokutové kopy, pozn.), Guadalajare 1986 (víťazstvo v penaltovom rozstrele nad Brazílčanmi) či Lens 1998 (zlatý gól Laurenta Blanca v osemfinále proti Paraguaju) to teraz bude Kazaň 2018.

Bol to intenzívny a úchvatný zápas. Francúzi napísali novú kapitolu svojej histórie. Musíme si na chvíľu odpočinúť a počkať si na štvrťfinále."

TV5 Monde (Fr.): "Víťazstvo nad Argentínou vojde do dejín francúzskeho futbalu a ocitne sa v nich vysoko.

V priebehu duelu sme prežili takmer všetky emocionálne stavy - od obrovského strachu na začiatku druhého polčasu až po veľkú eufóriu na konci a úzkosť tesne pred záverečným hvizdom."

Le Figaro (Fr.): "Modrý oheň zahasil Messiho aj Argentínu. Dobrodružstvo pokračuje a od vzrušenia nám behá mráz po chrbte.

Francúzsky národný tím si v zázračnom zápase vybojoval miestenku vo štvrťfinále."

Le Parisien (Fr.): "Napriek tomu, že sme po prestávke prehrávali 1:2, dokázali sme to otočiť vďaka parádnym ´trefám´ Pavarda a Mbappého."

Marca (Šp.): "Messi opäť zmizol, keď ho Argentína najviac potrebovala."

Olé (Arg.): "Argentína opúšťa scénu MS a zanecháva zlý dojem. Bolí to, že pre mnohých našich hráčov to boli posledné MS. Bolí to, keď vidíme tisíce našich sklamaných fanúšikov, ktorí urobili všetko, aby boli s národným tímom.

Bolí to, že Messi nie je Messi. Bolí to, že náš tím nebol tím. Bolí to, keď vidíme, že rozdiel medzi nami a inými mužstvami je taký veľký, že k víťazstvu nestačí ani akákoľvek snaha."

La Nación (Arg.): "Všetky nádeje zničila 68. minúta, keď Mbappé strelil gól na 4:2. Zápas v Kazani bol pre náš tím návrat do krutej reality. Toto sú pre Argentínu najhoršie MS od roku 2002."

Clarín (Arg.): "Mal to byť šampionát Messiho, ale Messi na ňom akoby nebol. Najlepší argentínsky futbalista posledných rokov zlyhal.

Za 360 minút, čo v Rusku strávil na ihrisku, iba zriedka ukázal niečo pekné."

isport.cz (ČR): "Mbappé vystrieľal Francúzom postup do štvrťfinále. Messi? Pôsobil otrávene. Argentína s ním stúpa aj padá."

Sport-Express (Rus.): "Hviezdy hasnú každý deň. Messi a Ronaldo idú domov. Kto teraz získa Zlatú loptu."

Uruguaj - Portugalsko 2:1

A Bola (Portug.): "Koniec sna! Cavani poslal Portugalsko preč zo svetového šampionátu."

Record (Portug.): "Selecao zopakovalo osemfinálový pád spred ôsmich rokov."

Sabado (Portug.): "Cavani! Góly dlhovlasého útočníka boli šľahačkou zápasu. Obdivovateľ Gabriela Batistutu posunul Uruguaj do štvrťfinále a Portugalsko poslal domov."

El Diário (Urug.): "Uruguaj v osmičke najlepších na svete!" Komplikovaný zápas, ale počíta sa konečné víťazstvo."

180.com (Urug.): "Double Cavaniho a Portugalsko je vyradené! Uruguaj si veľa vytrpel, no štvrťfinále je realita."

Blick (Švaj.): "Cavani zabezpečil pre Urus štvrťfinále proti Francúzom."

isport.cz (ČR): "Ani Messi, ani Ronaldo. Pre mužstvá jedného muža nie je na šampionáte miesto."

L´Equipe (Fr.): "Nebeské menu. Dva góly Cavaniho a postup La Celeste do štvrťfinále proti Francúzsku."

Kicker (Nem.): "Hlavička a pohotová strela! Cavani uvoľnil Uruguaju cestu do štvrťfinále. Zatiaľ čo Juhoameričania vyzvú Francúzov, Ronaldo a spol. idú domov."

Przeglad Sportowy (Poľ.): "Cavaniho šou v Soči. El Matador poslal Uruguaj do štvrťfinále."