Mal veľký talent, chcel hrať do 38 rokov. Halenár skončil tragicky

Vo štvrtok mal tridsaťpäť rokov a o dva dni neskôr našli futbalistu Juraja Halenára mŕtveho.

BRATISLAVA. Cez polčas si prezul staré a zošúchané kopačky, priznal, že z nich mal nervy.

„Dal som si nové a konečne to vyšlo,“ vravel slovanista Juraj Halenár. Zbavil sa napätia, uvoľnil sa.

A potom dvoma gólmi pokoril Košice (Slovan vyhral 2:1) a stal sa najlepším strelcom v dejinách slovenskej ligy. Bol práve jedenásty august 2014.

Spojil palce a ukazováky rúk a vytvoril z nich tvar srdca. Aj takto oslavoval jeden z množstva gólov, ktoré dal. „Futbal by som chcel hrať do 38 rokov,“ tvrdil Halenár.

Žiaľ, to sa mu už nepodarí. V sobotu ho našli bez známok života.

Rodák z Trnavy oslávil vo štvrtok iba 35. narodeniny. Od piatka však bol nezvestný.

Najlepší strelec v dejinách

Polícia neskôr na facebooku potvrdila nález mŕtvej osoby Juraja H.:

„Potvrdzujeme správu o nájdení mužského tela vo Vrakúnskom lesíku dnes v Bratislave. Osoba bola nezvestná od 29. júna. Lekár nevylúčil cudzie zavinenie. Viac informácií nebudeme počas vyšetrovania poskytovať.“

Sport.sk s odvolaním sa na zdroj z prostredia polície píše, že Halenár mal spáchať samovraždu.

V slovenskej lige nestrelil nikto viac gólov ako Juraj Halenár: 125.

Brilantne zahrával aj priame kopy. Počas jeho pôsobenia v lige sa sotva našiel hráč, ktorý mal lepšiu strelu z diaľky ako on.

Narodil sa v Trnave, ale góly strieľal iba za bratislavské tímy. Inter (35), Petržalka (33) a najviac za Slovan (55).

„Na Slovane sa mi darí. Toto je môj štadión,“ hovoril Halenár o už zbúranom Tehelnom poli.

Do veľkého futbalu vstúpil v Interi Bratislava, za ktorý dal 4. mája 2002 svoj prvý gól v najvyššej futbalovej súťaži.

Veľký talent

„Viem, že som skóroval hlavou,“ spomenul si na svoj prvý ligový gól. V novembri 2011 dal stý gól a tiež na Pasienkoch.

„Viem, že je to iba slovenská liga, ktorú viacerí kritizujú, ale aj tak je to niečo. Nech si prídu kritici vyskúšať aj našu najvyššiu súťaž. Som rád, že som dosiahol stogólovú hranicu,“ vravel vtedy.

Iba on a Róbert Semeník dali v lige viac ako sto gólov. V najbližších rokoch ich sotva niekto prekoná, kto strelecky zaujme, zväčša zamieri za lepšími podmienkami do cudziny.

Skvelo vybavený hráč patril k najväčším talentom slovenského futbalu. Na ME do 19 rokov (2002) získal bronz.

O rok neskôr si zahral aj na MS do 20 rokov, Slováci skončili v osemfinále.

Na oboch turnajoch bol lídrom Slovákov. V roku 2005 prestúpil do Artmedie Petržalka, kde spôsobil prvú veľkú senzáciu.

Mal zásadný podiel na postupe do Ligy majstrov.

Hetrik proti Celtic Glasgow

V 2. predkole pamätným hetrikom zneškodnil slávny Celtic Glasgow. Práve tretí gól bol jedným z najkrajších v jeho kariére.

Po rohovom kope sa z voleja oprel do lopty a brankárovi nedal šancu. Presný zásah patril aj k jedným najkrajším v celej edícii Ligy majstrov.

„Celé mužstvo hralo excelentne, no keď dá niekto Celticu tri góly ako Halenár, je to niečo výnimočné. Naša investícia sa vyplatila, Juraj má predpoklady na to, aby z neho vyrástol veľký futbalista," vyhlásil po pamätnom zápase vtedajší tréner Petržalky Vladimír Weiss.

V hlavnej skupine proti FC Porto potom Halenár zaujal parádnou asistenciou na gól Jána Kozáka.

V tom čase mal dvadsaťjeden a predpovedali mu budúcnosť v prestížnom zahraničnom klube.

Z rôznych dôvodov sa tak nakoniec nestalo.

Zberateľ trofejí

Na slovenskej scéne bol úctyhodným zberateľom trofejí.

Slovenskú ligu vyhral už päťkrát (štyrikrát so Slovanom, raz s Petržalkou), štyrikrát sa tešil i z triumfu v Slovenskom pohári (trikrát so Slovanom a raz s Petržalkou).

Prečítajte si tiež: Halenár odchádza z Borčíc. Majiteľ klubu naznačil, že predal zápas

Dres seniorskej reprezentácie si obliekol v troch zápasoch. V roku 2007 nastúpil v kvalifikácii európskeho šampionátu 2008 proti Česku v Prahe a San Marínu v Serravalle, o rok neskôr pridal tretí štart v prípravnom zápase na Cypre proti Maďarsku.

Po Slovane pôsobil v maďarskom Spartacus Nyíregyháza a v Sigme Olomouc, v ktorých však dlho neostal.

Nasledovalo angažmán v druholigovom klube Iskra Borčice, ktoré sa skončilo po dvoch mesiacoch.

Halenár sa nepohodol s majiteľom klubu Antonom Fabušom, ktorý naznačil, že odchovanec Lokomotívy Trnava mohol predať zápas. Z mužstva odišiel.

Všetky obvinenia rázne poprel.

Naposledy hral štvrtú ligu v Rakúsku

Posledný klub, v ktorom Juraj Halenár pôsobil, bol rakúsky štvrtoligový tím SV Gaflenz.

„Správa o úmrtí Juraja Halenára ma šokovala a hlboko zarmútila. Vážim si ho ako jednu z výrazných osobností nášho klubu v poslednej dekáde. Boli sme blízki osobní kamaráti a mali sme spolu veľmi dobrý vzťah.

Rodine a pozostalým v mene celého klubu vyjadrujem úprimnú sústrasť. Juraj navždy zostane v našich srdciach," vyjadril sa pre oficiálny web ŠK Slovan jeho viceprezident Ivan Kmotrík mladší.