Argentína stále potrebuje Messiho, vraví lúčiaci sa Mascherano

Žiadny hráč v medzinárodnom futbale nie je pod takým tlakom ako Messi, doplnil.

1. júl 2018 o 9:43 SITA

KAZAŇ. Argentínske vyradenie Francúzmi (3:4) v osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku malo za následok rozlúčku zatiaľ dvoch hráčov Argentíny s najcennejším dresom.

Sú nimi Javier Mascherano a Lucas Biglia. Ďalší čerstvý tridsiatnik Sergio Agüero informoval o tom, že bude pokračovať v reprezentačnom tíme, ak o neho v budúcnosti prejavia záujem.

Žiaden hráč nie je pod takým tlakom ako Messi

Najočakávanejšie rozhodnutie v tomto smere z úst 31-ročného Lionela Messiho sa zatiaľ neudialo.

Líder argentínskeho tímu po predčasnom konci na MS 2018 nechcel otvárať túto tému, vôbec nehovoril s médiami.

Jeho niektorí spoluhráči to urobili za neho. Povzbudzujúce slová mu adresoval najmä Mascherano, ktorý s Messim strávil osem sezón v FC Barcelona.

"Verím, že Messi bude mať dostatok túžby na pokračovanie v národnom tíme. Teraz potrebuje najmä pokoj, mal by si dopriať dovolenku s rodinou.

Žiadny hráč v medzinárodnom futbale nie je pod takým tlakom ako Messi. Nebolo by dobré, keby teraz niekto na neho naliehal, aby sa vyjadril.

Keď raz jedného dňa skončí s futbalom, až vtedy si všetci uvedomíme, aký to bol velikán tohto športu," uviedol obranca či defenzívny štít Javier Mascherano, ktorý končí v mužstve Argentíny ako 34-ročný.

Čas na príchod mladých hráčov

Sergio Agüero na túto tému skonštatoval, že sa ešte necíti taký starý, aby "zabalil" reprezentačnú kariéru.

Práve zakončovateľ Manchestru City bol jedným zo strelcov argentínskych gólov v kazanskej "prestrelke" s Francúzmi, ale v nadstavenom čase už len upravil na konečných 3:4.

"Tento svetový šampionát nás viacerých zastihol v ideálnom veku. Teraz nastáva čas na príchod mladých hráčov so sľubnou budúcnosťou.

Ak však Jorge Sampaoli alebo iný tréner prejavia ešte o mňa záujem, nebudem sa tomu brániť. Chápem však, že vek nezastavím," uviedol Agüero.

Na adresu Lionela Messiho a všeobecne smutnej nálady po predčasnom konci na MS doplnil:

"Všetci smútime, ale Leo asi najviac. On je pod najväčším tlakom a on to aj najviac prežíva z nás všetkých. Keď sa prehrá zápas so skóre 3:4, ani k tomu netreba veľa dodávať.

Chcem sa len poďakovať fanúšikom, ktorí za nami merali cestu a podporovali nás v Rusku."