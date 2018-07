Stanovská po prvý raz v kariére postúpila do finále C1

Finále kategórie K1 mužov bude bez slovenských reprezentantov.

1. júl 2018 o 10:41 (aktualizované 1. júl 2018 o 12:10) SITA

KRAKOV. Slovenská reprezentantka Soňa Stanovská postúpila do finále kategórie C1 na druhých pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v poľskom Krakove.

Stanovská absolvovala svoju semifinálovú jazdu v čase 106,86 s bez trestných sekúnd a obsadila posledné postupové, čiže desiate miesto.

Vo finále vďaka čistej jazde

Ide o prvé finále v podaní tejto 18-ročnej pretekárky v individuálnej disciplíne medzi dospelými vo Svetovom pohári.

Češku Terezu Fišerovú odsunula na jedenástu pozíciu o 75 stotín sekundy.

Menej šťastia ako Stanovská mali v semifinále jej dve reprezentačné kolegyne z C1 Monika Škáchová a Simona Maceková, ktoré obsadili nepostupové 12., resp. 16. miesto.

Obe sa vo svojich jazdách nevyhli 4 trestným sekundám.

Víťazkou semifinále sa stala Britka Kimberley Woodsová (101,91 s). Finále s desiatkou najlepších sa začne v nedeľu o 12.03 h.

"Bolo to veľmi stresujúce, štartovala som v prvej polovici a musela som dlho čakať. Keď som prišla do cieľa, bola som šiesta a na štarte stále boli baby, ktoré jazdia na istotu a idú si po medaily.

Trať je celkom náročná, veľa z nich to aj pokazilo. Mňa teší, že som mala konečne čistú jazdu a aj vďaka tomu som vo finále," uviedla Soňa Stanovská pre agentúru SITA.

Finále K1 bez Slovákov

Finále kategórie K1 muži bude bez slovenských reprezentantov.

V nedeľňajšom predpoludňajšom semifinále Martin Halčin skončil dvanásty a Jakub Grigar obsadil 21. miesto.

“ Prvé kolo som si odbil nejako zvláštne, nezvládol som to. Teraz to je rovnaký príbeh, nedostal som sa do finále a veľmi ma to mrzí. „ Jakub Grigar, slovenský slalomár

Halčin sa v semifinále prezentoval jazdou s 2 trestnými sekundami, čo ho v konečnom dôsledku pripravilo o finálovú účasť.

Obsadil 12. miesto a za posledným z postupovej desiatky Poliakom Dariuszom Popielom zaostal iba o 35 stotín sekundy.

Grigar s odstupom 5,35 za víťazom finišoval až na začiatku tretej desiatky, aj jemu prisúdili 2 trestné sekundy.

Oba dotyky s bránkou v podaní Slovákov boli veľmi tesné, v prípade mladšieho z dvojice sa dá polemizovať o verdikte.

Grigar: Mal som fajn jazdu

"Bola to najnáročnejšia kombinácia bránok, dal som si pozor a strážil som si to. Nie som si vedomý, že by som tam mal nejaký ´ťuk´.

Celý čas som mal tyčku pred očami, vedel som čo robím a nemyslím si, že som to ´ťukol´," povedal Grigar.

Táto sezónu mu zatiaľ nevychádza podľa predstáv.

"Prvé kolo som si odbil nejako zvláštne, nezvládol som to. Teraz to je rovnaký príbeh, nedostal som sa do finále a veľmi ma to mrzí.

Tentoraz najmä pre to, že konečne som si to užil, mal som fajn jazdu, s ktorou som bol spokojný a napokon pre rozhodnutie, ktoré nezáviselo odo mňa, nemôžem ísť na druhú jazdu a ukázať, čo viem," dodal Grigar.

Víťazom semifinále sa stal Čech Vít Přindiš (78,25 /0/) o 93 stotín pred krajanom Jiřím Prskavcom. Finále K1 muži príde na rad o 12.40 h.