Do finále C1 sa prebojovala prvýkrát. Stanovská skončila piata

Finále kategórie K1 mužov bude bez slovenských reprezentantov.

1. júl 2018 o 10:41 (aktualizované 1. júl 2018 o 13:59) SITA

Slovenka Soňa Stanovská postúpila v Krakove do premiérového finále C1.(Zdroj: TASR)

KRAKOV. Slovenská reprezentantka Soňa Stanovská skončila na piatom mieste vo finále kategórie C1 na druhých pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v poľskom Krakove.

Stanovská vo svojom prvom individuálnom finále na seniorskej medzinárodnej úrovni síce nazbierala 8 trestných sekúnd, ale aj tak jej to stačilo na miesto v strede výsledkovej listiny.

Osem trestných sekúnd

Víťazkou sa stala skvelá Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá zopakovala svoj triumf spred týždňa z úvodného podujatia SP v Liptovskom Mikuláši.

Osemnásťročná Slovenka za ňou zaostala o 16,77 s.

Predtým v semifinále mladá Slovenka obsadila posledné postupové, čiže desiate miesto.

Češku Terezu Fišerovú odsunula na jedenástu pozíciu o 75 stotín sekundy.

"Som veľmi šťastná. Ako malá som sa chodila pozerať na preteky do Krakova, keďže je to iba dve hodiny od môjho bydliska. Semifinálová jazda mala dosť veľké chyby, ale napriek tomu mi to stačilo na postup.

Z mixu máme medailu, je to super. Ide o novú disciplínu, ktorá sa rozvíja a my v nej vieme uspieť. V singli som doteraz bola vždy menšia ´nešťastníčka´.

Veľakrát som bola jedenásta a teda prvá nepostupujúca. Konečne som to prelomila," uviedla Soňa Stanovská.

Úspech v C2 spoločne s Bátikom

Menej šťastia ako Stanovská mali v semifinále jej dve reprezentačné kolegyne z C1 Monika Škáchová a Simona Maceková, ktoré obsadili nepostupové 12., resp. 16. miesto.

“ Jazda inak bola fajn, takže ma mrzí, že som o finále takto prišiel. Taký je šport, nedá sa byť vždy na úplnom vrchole. „ Martin Halčin, slovenský slalomár

Obe sa vo svojich jazdách nevyhli 4 trestným sekundám.

Stanovská má za sebou na prvých dvoch pretekoch SP aj mimoriadne úspešné vystúpenia v novej disciplíne C2 mix.

Spoločne s Jánom Bátikom pred týždňom v Liptovskom Mikuláši zvíťazili a aktuálne v Krakove pridali druhé miesto.

Na poľskej vode bol v sobotu nad sily slovenského dua len český tandem Tereza Fišerová, Jakub Jáně.

Halčin: Finále mi ušlo iba veľmi tesne

V disciplíne K1 muži v Krakove triumfoval Brit Joseph Clarke.

Úradujúci olympijský šampión z Ria de Janeiro zvíťazil o 1,31 s pred Slovincom Petrom Kauzerom a 1,77 s pred Čechom Jiřím Prskavcom.

Slováci v desaťčlennom finále chýbali. V semifinále sa Martin Halčin zaradil na dvanáste a Jakub Grigar na 21. miesto.

Halčin je po dvoch z piatich kôl SP na 7. priečke, Grigarovi patrí 13. pozícia.

"Finále mi ušlo iba veľmi tesne. Na sedmičke som jemne šuchol prilbou do ´tyčky´ a to ma stálo postup.

Jazda inak bola fajn, takže ma mrzí, že som o finále takto prišiel. Taký je šport, nedá sa byť vždy na úplnom vrchole. Jazda ma potešila, bavila ma.

V kajaku aj malá chybička dokáže urobiť veľkú zmenu vo výsledku. Vraciam sa k mojej staršej výkonnosti.

Jedenáste či dvanáste miesto bola moja tradícia, takže azda sa nevrátim úplne na rovnaké priečky," skonštatoval Martin Halčin.

SP vo vodnom slalome v Krakove - výsledky

C1 ženy - finále:

1. Jessica Foxová Austrália 96,51 s (4) 2. Nuria Vilarrublová Španielsko 101,04 (0) 3. Ana Satilová Brazília 101,73 (2) ... 5. Soňa Stanovská SR 113,28 (8) ... 12. Monika Škáchová SR skončila v semifinále 16. Simona Maceková SR skončila v semifinále

Poradie vo Svetovom pohári (po 2 z 5 pretekov):

1. Jessica Foxová Austrália 120 bodov 2. Viktoria Wolffhardtová Rakúsko 88 3. Tereza Fišerová ČR 87 ... 12. Soňa Stanovská SR 66 14. Monika Škáchová SR 58 21. Simona Macelková SR 34

K1 muži - finále:

1. Joseph Clarke Veľká Británia 76,93 s (0) 2. Peter Kauzer Slovinsko 78,24 (0) 3. Jiří Prskavec ČR 78,70 (0) ... 12. Martin Halčin SR skončil v semifinále 21. Jakub Grigar SR skončil v semifinále

Poradie vo Svetovom pohári (po 2 z 5 pretekov):