Prekážkar Kučera splnil v Ostrave limit na majstrovstvá Európy

Pozrite si nedeľné výsledky Slovákov z extraligy v Ostrave.

1. júl 2018 o 18:11 SITA

OSTRAVA. Slovenská atletika má od nedele pätnásteho limitára na európsky šampionát v Berlíne.

Martin Kučera triumfoval v behu na 400 m prekážok v 2. kole českej extraligy v Ostrave-Vítkoviciach časom 50,38 sekundy a o 61 stotín si zlepšil tohtosezónne maximum z premiérového štartu v tejto disciplíne na piatkovom mítingu P - T - S v Šamoríne.

Informoval o tom oficiálny web Slovenského atletického zväzu (www.atletika.sk).

Víťaz Svetovej univerziády 2013 v Kazani a siedmy z ME 2016 v Amsterdame prekonal berlínsky limit o 32 stotín.

V Ostrave si výborne počínali aj štvorstovkárky - Iveta Putalová vyhrala vo svojom sezónnom maxime 52,41 a štvrtom najlepšom čase v kariére o 5 stotín pred Alexandrou Bezekovou.

Bezeková si o 22 stotín zlepšila absolútne maximum 52,68 z januárového halového mítingu vo Viedni.

Dvadsaťpäťročná košická šprintérka Bezeková potom obsadila 2. miesto na 200 m za 23,54, iba o desatinku zaostala za svojím minuloročným „osobákom“.

Šprintérsky rekordér Ján Volko vo finále stovky prehral o 13 stotín so Zdeňkom Stromšíkom (10,26), no všetko si vynahradil na 200 m, kde dosiahol svoj piaty najlepší čas na tejto trati v kariére 20,57.

Rýchlejší bol len vo finále ME 2017 do 23 rokov v Bydgoszczi (20,33), na Zlatej tetre 208 v Ostrave (20,36), v rozbehu na MS 2017 v Londýne (0,52) a v semifinále ME 2017 do 23 rokov (20,54).

Okrem Putalovej (400 m), Kučeru (400 m prek.) a Volka (200 m) svoju disciplínu vyhrali ešte Dominik Černý(5000 m chôdza) a Jana Velďáková(diaľka).

Výsledky Slovákov

MUŽI:

100 m (+0,1 m/s): 2. Volko 10,39, 5. Bujna 10,54 (v rozbehoch: 1. v I. Volko 10,42/-0,2, 3. v I. Bujna 10,54/-0,2)

200 m: 1. Volko 20,57 (1. v I. behu/+0,5 m/s), 4. Bujna 21,09 (4. v I. behu/+0,5 m/s),

400 m: 6. Danáč 48,29, 3000 m: 6. P. Ďurec 8:34,65

400 m prek.: 1. M. Kučera 50,38 - limit na ME 2018 v Berlíne a slovenský výkon roka

diaľka: 8. Šuba 692

trojskok: 8. Šuba 14,38

5000 m chôdza: 1. D. Černý 20:23,36, 3. Morvay 21:58,68.



ŽENY:

200 m: 2. Bezeková 23,54 - slovenský výkon roka (2. v I. behu/+0,1 m/s), 6. Vadlejch 24,26 (2. v II. behu/+0,5 m/s), 12. Lajčáková 24,69 (6. v II. behu/+0,5 m/s)

400 m: 1. Putalová 52,41 - slovenský výkon roka, 2. Bezeková 52,46 - osobný rekord, 8. Gajanová 56,68

800 m: 2. Gajanová 2:04,89, 6. Štuková 2:06,55

1500 m: 6. Beľová 4:35,41, 14. (mimo bodovania) Beláková 4:42,54

100 m prek.: 2. Lajčáková 13,62

400 m prek.: 3. (mimo bodovania) Ledecká 58,40

výška: 4. (mimo bodovania) Dunajská 178

diaľka: 1. J. Velďáková 615, 5. D. Velďáková 597

trojskok: 2. D. Velďáková 13,09, 3. Ďurkechová 12,86, 7. J. Velďáková 12,38.