Kužmová vo Wimbledone končí už v úvodnom kole, prehrala vo dvoch tajbrejkoch

2. júl 2018

LONDÝN. Slovenská tenistka Viktória Kužmová skončila svoje prvé účinkovanie v hlavnej súťaži na slávnom Wimbledone už v prvom kole dvojhry.

Kužmová prehrala s rovnako nenasadenou Švédkou Rebeccou Petersonovou v prvom kole dvojhry na londýnskej tráve za 118 minút 6:7 (3), 6:7 (9).

Hráčky sa premiérovo stretli vo vzájomnom stretnutí a 22-ročná Švédka premenila druhý mečbal pri podaní o dva roky mladšej Slovenky v tajbrejku druhého setu.

Wimbledon - 1. kolo: Viktória Kužmová (SR) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 6:7 (3), 6:7 (9) /za 118 minút/

Petersonová (78. v rebríčku WTA) sa v druhom kole predstaví proti Chorvátke Donne Vekičovej, ktorá nečakane vyradila štvorku turnaja Američanku Sloane Stephensovú, šampiónku US Open 2017.

Kužmová (69.) v prvom sete viedla 4:2 aj 5:3, ale svoje snaženie nedotiahla do konca. V tajbrejku od stavu 2:2 získala už len jeden bod a jej súperka využila prvý setbal.

V druhom dejstve mladá Slovenka zaostávala 1:3 aj 2:4, ale neskôr zabojovala a viedla 5:4 aj 6:5. Opäť musel rozhodnúť tajbrejk, v ktorom Švédka odvrátila štyri setbaly slovenskej rivalky a napokon sa tešila po druhom mečbale.

"V oboch setoch som to mala dobre rozohrané, nedotiahla som to však do úspešného konca. Súperka dnes lepšie servovala, v dôležitých momentoch si dokázala pomôcť prvým podaním a robila menej chýb ako ja, čo rozhodlo o výsledku," uviedla Kužmová pre TASR.

"Keby som mala zhodnotiť celú trávnatú časť sezóny, cítila som sa dobre. V Hertogenboschi som odohrala výborné zápasy a trochu smolne som prehrala semifinále s Flipkensovou. Po tomto turnaji som sa cítila unavená a Mallorka ani Wimbledon mi nevyšli podľa predstáv, no trávu mám stále rada. Vyzerá to zatiaľ tak, že teraz sa vrátim na dva turnaje na antuku a potom pôjdem na americký hard," dodala.

Zverenkyňa Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC Kužmová vlani neuspela na londýnskej tráve vo finále kvalifikácie, ked ju zdolala Bianca Vanessa Andreescová z Kanady.

Tento rok si pred Wimbledonom pripísala semifinálovú účasť na turnaji v holandskom Hertogenboschi. V súboji o postup do finále podľahla Belgičanke Kirsten Flipkensovej 5:7, 7:6 (9), 4:6.