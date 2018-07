V minulej sezóne pôsobil v dvoch kluboch. Paul Stastny posilnil Las Vegas

Je synom legendárneho Petra Šťastného.

2. júl 2018 o 18:01 SITA

LAS VEGAS. Americký hokejový útočník Paul Stastny strávil na trhu s voľnými hráčmi v NHL len niekoľko hodín a dohodol sa na spolupráci s Vegas Golden Knights.

Finalista Stanleyho pohára podpísal so synom bývalého slovenského reprezentanta Petra Šťastného kontrakt na tri roky v hodnote 19,5 milióna dolárov. Informoval o tom oficiálny klubový web Golden Knights.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Je to ako rockový koncert. Podceňovaný tím NHL píše báječný príbeh

Tridsaťdvaročný center strávil predchádzajúcu sezónu v dvoch tímoch. Odštartoval ju v St. Louis Blues, kde odohral 63 zápasov základnej časti so ziskom 40 bodov (12+28).

Po prestupe do Winnipegu Jets pridal 19 štartov v závere dlhodobej časti ročníka, v ktorých si pripísal 13 bodov (4+9). Vo výborných výkonoch pokračoval aj vo vyraďovacej fáze, kde v 17 súbojoch nazbieral 6 gólov a 9 asistencií.

Winnipeg však prehral v konferenčnom finále práve s novým zamestnávateľom Paula Stastného.

"Je to talentovaný a šikovný hráč. Je to tvorca hry, ktorých potrebujete, ak chcete strieľať góly. Zároveň je to dobrý človek a profesionál. Som rád, že máme dostatok centrov, ktorých môžeme posúvať v zostave," povedal o príchode skúseného Američana generálny manažér Vegas Golden Knights George McPhee.