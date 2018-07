Nebol draftovaný. Mladík Bodák si vybojoval účasť v hlavnom kempe Las Vegas

Záujem oňho mali aj ďalšie kluby.

2. júl 2018 o 22:37 SITA

LAS VEGAS. Slovenského hokejistu Martina Bodáka si vo vstupnom drafte do NHL 2018 nevybral žiaden účastník profiligy, napriek tomu ale dostal šancu ukázať sa v rozvojovom kempe finalistu poslednej sezóny Vegas Golden Knights.

Devätnásťročný obranca pre portál cikycaky.sk prezradil, že si v ňom vybojoval účasť v hlavnom predsezónnom kempe zdolaného finalistu ostatného ročníka.

"Očakával som, že to bude náročný kemp, ale bol som pripravený na všetko, takže to dopadlo super. Išiel som tam s cieľom zaujať a zabojovať o ďalší, čo sa mi podarilo. V septembri sa zúčastním na hlavnom kempe. Mali o mňa záujem aj iné kluby, ale najviac to bolo asi zo strany Vegas," povedal Bodák.

Kapitán slovenskej reprezentácie do 20 rokov na ostatných MS juniorov v Buffale odohral uplynulú sezónu v zámorskej juniorskej WHL, v drese Kootenay Ice nazbieral 31 bodov (7+24) v 59 zápasoch.