Neverím, že to bola samovražda, tvrdí Halenárov otec

Viem, že nemal dlhy, hovorí otec zosnulého hráča.

3. júl 2018 o 15:32 Pavol Spál

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Tragická smrť najlepšieho strelca v histórii slovenskej najvyššej futbalovej ligy Juraja Halenára je plná nejasností.

Prečítajte si tiež: Mal talent, chcel hrať do 38 rokov. Halenár skončil tragicky

„Presná príčina smrti bude známa až po doručení znaleckého posudku. Vo vyšetrovaní naďalej pokračujeme, k čiastkovým výsledkom sa vyjadrovať nebudeme a vzhľadom na štádium trestného konania bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ povedala pre SME Veronika Slamková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

V sobotu, krátko po nájdení tela futbalistu vo Vrakunskom lesoparku, sa šírili nepotvrdené správy o samovražde. Vylúčená však nie je ani vražda.

Halenár dovŕšil vo štvrtok 35 rokov a o dva dni nato zomrel.

„Budeme čakať na výsledok pitvy. Ja neverím, že to bola samovražda. Rád sám zistím pravdu, čo bolo za smrťou môjho syna,“ reagoval futbalistov otec Alojz Halenár pre pluska.sk.

Samovraždy českých futbalistov

Českým futbalom za posledný rok otriasli tri samovraždy profesionálnych futbalistov.

V máji zomrel Pavel Pergl (40), minulý rok František Rajtoral (31) a David Bystroň (34). Všetci na sklonku kariéry. V roku 2013 tragicky zomrel aj bývalý slovenský reprezentant Marek Špilár (38).

“ Na sto percent viem, že dlhy nemal. Finančne bol na tom dobre. „ Alojz Halenár, otec Juraja Halenára

Otec zosnulého Halenára neverí, že by si jeho syn sám ublížil.

„Ako malý chlapec plakal pri malej rane dovtedy, kým sme mu ju neošetrili. Človek, ktorý sa ľúbi, sa takto bude rezať? Ak chcete spáchať samovraždu, tak sa postavíte na koľajnice a ukončíte to v jednej sekunde. Nebudete trpieť v neskutočných bolestiach, v akých zomrel. Toto by Juro nikdy nespravil,“ reagoval.

Kamaráti sa priživovali

Otec futbalistu, ktorý sa v drese Artmedie Petržalka preslávil hetrikom proti Celticu Glasgow v Lige majstrov, poprel, že by jeho syn mal dlhy.

Prečítajte si tiež: Namiesto Interu Miláno hral proti Viničnému. Halenár to bral rovnako

„Na sto percent viem, že dlhy nemal. Finančne bol na tom dobre. Veď bol v Slovane. No je normálne, že keď odišiel do iných klubov, musel inak kalkulovať s peniazmi. A to sa nechcem ani vyjadrovať na tému kamarátov, tí sa na ňom len priživovali,“ dodal otec Halenára.

Bývalý futbalista Slovana, Interu či Petržalky zanechal štvorročného syna, ktorého mal s bývalou partnerkou a slovenskou vicemiss Romanou Procházkovou.

„Miloval ho, narodenie syna mu obrátilo život hore nohami. Nicolas je jeho čistá kópia, aj sa na neho podobá," uzavrel otec.