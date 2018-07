Športový psychológ: Mesiac bez sexu? Futbalisti to musia vydržať

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

Rozhovor pre denník SME: V minulosti bol profesionálnym futbalistom a po kariére sa z neho stal uznávaný športový psychológ. Kopnúť penaltu pod brvno nie je jednoduché ani pre Messiho, tvrdí PETER KURAČKA.

V osemfinále majstrovstiev sveta Japonci nečakane vyhrávali nad Belgičanmi 2:0. Čo je v tom momente dôležité pre mužstvo, ktoré prehráva?

„Odolnosť hráčov i celého tímu. V takomto zápase ide o všetko. Mužstvo, ktoré strelí dva rýchle góly, má novú psychickú silu. Naopak tím, ktorý prehráva, stráca vieru a klesá mu sebavedomie. Belgičania však ukázali odolnosť, udržali si vieru, že zápas môžu otočiť. Stále sa snažili byť agresívni a aktívni, čo im pomohlo.“

Japonci aj za priaznivého stavu stále útočili. Chceli rozhodnúť, čo sa im napokon vypomstilo. Mali spraviť niečo inak?

„Je ťažké o tom špekulovať, futbal je o detailoch. Tak ako Japonci dali dva góly, tak ich aj inkasovali. Keby boli pasívnejší, možno by to udržali, ale možno by sa to skončilo rovnako. Podľa mňa je správne, keď mužstvo, ktoré vyhráva, ostáva aktívne a chce dať ďalší gól.“

Úplne inú taktiku zvolili Rusi, ktorí sa počas celého zápasu proti Španielsku urputne bránili. Aké náročné je vydržať taký tlak?

„Keď beháte bez lopty a musíte brániť, je to ťažká situácia. Šanca streliť gól sa zmenšuje. Mužstvo potrebuje vnútornú silu, aby dokázalo aj takýmto štýlom doviesť zápas do víťazného konca.“

Mnohí fanúšikovia kritizovali Španielov za nudné útočenie, nedokázali vymyslieť nič kreatívne. Ako je to možné?

„Útočiť do zhusteného priestoru je zložité aj pre technických hráčov, akých majú Španieli. Rusi navyše výborne bránili a hrali na remízu. Možno Španielom chýbal rozdielový hráč, ktorý by vymyslel niečo iné, nadpriemerné.“

Z turnaja vypadli Argentína i Portugalsko, ktorí mali v kádri dvoch hviezdnych futbalistov. Ako vnímajú spoluhráči, keď majú v tíme Messiho či Ronalda?

„Oba tímy vnímam rozdielne. Portugalsko malo Ronalda, ktorý dával góly, ale celkovo mužstvo nemalo formu, aby dosiahlo najvyššie méty ako na EURO 2016, hoci ani tam neboli Portugalčania herne presvedčiví.