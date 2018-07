Narodil sa, aby vyhrával. Saganov život je na plný plyn

K Petrovi Saganovi prichádzajú úspechy akoby mimovoľne.

4. júl 2018 o 0:12 Miloslav Šebela

Keď si prvý raz sadol na bicykel na súťaži, vyhral. Mal vtedy deväť rokov a išlo o časovku neďaleko Makova, dedinky asi dvadsať kilometrov od Žiliny.

Keď sa na druhý deň prihlásil na ďalšie preteky, teraz už na horských bicykloch, skončilo sa to rovnakým výsledkom. To by asi nakoplo každého.

Peter Sagan Na Tour de France štartoval šesťkrát . Päťkrát sa stal víťazom bodovacej súťaže a získal zelený dres. Na Tour ho mal oblečený už v 86 etapách .

. a získal zelený dres. Na Tour ho mal oblečený už v . Pre jeho dominanciu organizátori zmenili pravidlá súťaže, aby mu sťažili triumf. Nepomohlo to.

Celkovo odjazdil na Tour 109 etáp , z nich na prvých troch miestach sa umiestnil 35-krát. Osemkrát zvíťazil .

, z nich na prvých troch miestach sa umiestnil . V roku 2016 bol v troch etapách lídrom celkového poradia a stal sa prvým Slovákom, ktorý jazdil v žltom drese .

. V roku 2017 ho z Tour vylúčili po 4. etape pre nebezpečný šprint. Neskôr sa ukázalo, že pád Marka Cavendisha nezavinil a rozhodcovia urobili chybu.

Vlastne odkedy začal Peter Sagan šliapať do pedálov, nemohlo to mať iný ako úspešný koniec.

V športe, v ktorom je veľká konkurencia a výsledok ovplyvňuje množstvo faktorov, stále pripomína kráľa Midasa z gréckych bájí. Podľa povestí dokázal kráľ Frýgie svojím dotykom všetko premeniť na zlato.

Preňho to bolo prekliatie, pretože na kov sa menilo aj jedlo. Saganov dotyk je však kúzelný. Pod jeho jemnou silou sa všetko mení na triumf. Práve tým učaroval fanúšikom najviac.

Už keď mal trinásť a súťažil medzi staršími žiakmi, vyhral za rok šestnásť súťaží. Medzi trofejami mal už vtedy titul majstra Slovenska. Ďalšie pridával, akoby to preňho nič nebolo.

Dnes má len slovenských titulov vyše dvadsať. Ten posledný slovenský titul získal tak, že takmer celý deň šliapal v úniku sám. Jeho one man show z Plzne už asi nik tak skoro nezopakuje.

Vyhral aj na pokazenom bicykli

V jeho podaní sa zdá, že cyklistika ide len tak. Bez námahy. Akoby sa už narodil, aby vyhrával. Potrebuje vôbec trénovať? Ako je možné, že mnohí sa trápia, majú slabšiu formu či jednoducho nevládzu a Sagan stále exceluje?