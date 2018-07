Gaviria ako nový Sagan? Taký status si ešte musí zaslúžiť

Rozhovor pre denník SME: Na jarných klasikách patril medzi najväčšie prekvapenia. Český cyklista ZDENĚK ŠTYBAR bol jedným z najvýraznejších a najstabilnejších jazdcov úspešného Quick-Stepu Floors, keď až na šiestich významných klasikách finišoval v najlepšej desiatke. Na Tour de France síce po absolvovaní Gira d' Italia štartovať nebude, no nenechá si ujsť jazdu svojho tímového kolegu Fernanda Gaviriu, najväčšieho vyzývateľa Petra Sagana na zisk zeleného dresu. "Fernando má veľkú šancu," hovorí v rozhovore pre denník SME Zdeněk Štybar.

Čím to je, že Quick-Stepu vychádza táto sezóna zatiaľ tak ukážkovo? Zmenilo sa niečo?

"Ťažko povedať, občas si to nedokážem vysvetliť ani ja. Padá nám to parádne. Myslím si, že je to aj o skvelej partii, ktorú máme. Je v nej mnoho nových chlapcov, ktorí dostávajú šancu, aj keď sú mladí.

Zdeněk Štybar (1985) Momentálne je najslávnejším českým cyklistom. Je trojnásobným majstrom sveta v cyklokrose, patril k najlepším cyklokrosárom na svete. Od roku 2011 pôsobí v tíme Quick-Step Floors, v ktorom sa začal venovať aj cestnej cyklistike. Po jednej etape vyhral na Tour de France (2015) aj Vuelta a Espaňa (2013). V roku 2013 vyhral Eneco Tour (dnes BinckBank Tour), v roku 2015 Strade Bianche a v rokoch 2015 a 2017 skončil na slávnej klasike Paríž - Roubaix druhý. Dvakrát sa stal majstrom Česka v cestnej cyklistike (2014, 2017). Tento rok (2018) skončil v najlepšej desiatke až na šiestich veľkých klasikách, najlepšie šiesty na Dwars door Vlaanderen.

Nečaká sa ako v iných tímoch, kde nechajú mladých trošku ‘vyvetrať’ alebo im dajú priestor, nech si nájdu svoju cestu do špurtu. U nás sa povie: v poriadku, máme tu tohto chlapca, chce to skúsiť, my mu pomôžeme, pretože vieme, že na druhý deň pomôže zase on nám. To je veľká výhoda nášho tímu.

Nie je to len o veľkých hviezdach ako Philippe Gilbert, ale aj o mladých chlapcoch, ktorých prakticky nik nepozná. Spomeniem príklad Fabia Jakobsena, ktorý vyhral Scheldeprijs, kde sa už štrnásť dní dopredu vedelo, že tím pôjde naňho. A napokon dokázal aj vyhrať."

Hovorilo sa, že po minuloročnom konci Toma Boonena bude lídrom tímu Philippe Gilbert. Nevyzerá to tak.

"U nás sa na také niečo nehrá. My to ani nepoužívame, to možno skôr novinári a fanúšikovia. A najmä, kto je vlastne líder? Z 26 členov tímu u nás dosiahne za celú sezónu víťazstvo prakticky azda i osemnásť či devätnásť jazdcov."

Pred sezónou odišiel dôležitý člen tímu a skvelý šprintér Marcel Kittel. Vraj aby prepustil miesto vychádzajúcej hviezde Fernandovi Gaviriovi. Ako to vnímate?

"Je to asi trošku vykonštruované, ale na druhej strane mal Marcel asi strach, že keby prišli s Fernandom Gaviriom na Tour de France spolu, musel by sa deliť o svoju pozíciu. Nemohol by si byť istý, ako by šprint vyzeral. Ale nie je to žiadny problém, odišiel a je to jeho rozhodnutie."

Fernando Gaviria má byť nový Peter Sagan. Dosahuje už jeho úroveň?