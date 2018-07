Merckx či Induraín. Takých ako Sagan je v histórii málo

Rozhovor pre denník SME:

Mohol by raz Peter Sagan zabojovať o žltý dres pre celkového víťaza Tour de France? Niektorí hovoria o novej výzve, iní to odmietajú s vysvetlením, že by stratil rýchlosť a nemal by istotu ďalších víťazstiev.

Podľa cyklistického odborníka by to Sagan zvládol. "Trvá to približne dve či tri sezóny, no z môjho pohľadu športového vedca je veľká šanca, že by sa to mohlo udiať," hovorí MARTIN BELÁS z Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského.